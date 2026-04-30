東張西望｜準新娘微針療程出事險毀容　求償無門反被指情緒勒索

昨日（29日）一集的《東張西望》，張小姐因一次美容院的微針療程而「毀容」，所以決定「報東張」。張小姐原本今年年底結婚，她接受美容院的微針療程後，意外地導致差點「毀容」，她的臉又紅又腫，而且佈滿密密麻麻的膿皰，令她不敢照鏡、不戴口罩及不敢出街，身心飽受煎熬。張小姐之後向美容院要求賠償，而涉事美容師的老公則大聲指罵及冷嘲熱諷，一度表示：「你出得呢個門口，所有嘢都唔關我哋事！」令張小姐情緒激動更要報警求助。

張小姐因一次美容院的微針療程而「毀容」，左邊是張小姐未接受微針前。(節目截圖)

張小姐做完微針療程出事險毀容

準新娘張小姐選擇了一間位於觀塘工廈的美容院進行微針療程，這間美容院的美容師已為張小姐提供服務超過兩年，因此她心存信任，並在美容師再三保證「不會影響皮膚」後決定接受。本以為療程能讓她以最佳狀態出國拍攝婚紗照，但第二天醒來時，張小姐發現自己面部大範圍紅腫，滿布膿皰，並感到窒息無法呼吸，更因嚴重腫脹而一度看不清楚物件，她即時拍照給美容師看，對方卻强調是正常反應，又指「白頭」是因爲皮膚水分不足導致。醫生診斷後表示，即使接受類固醇針劑和抗生素治療，她短期內都無法化妝，甚至可能影響婚禮安排。

張小姐做完微針療程出事險毀容。(節目截圖)

張小姐要求賠償

張小姐在家人及朋友陪同下，回到美容院希望討回公道。張小姐要求賠償包括：退還美容費720元、支付出國婚紗拍攝費用24000元、誤工費20000元，以及醫療費用實報實銷。涉事美容師一開始便召其老公到場助陣，他到場後不僅拒絕賠償，更對張小姐施以大量言語攻擊。例如對於她提出的協議直接表示「你鍾意報警就報警」，完全不顧事件對事主造成的重大傷害。

張小姐要求賠償。(節目截圖)

張小姐多次遭美容師老公口頭侮辱

美容師後來提出一份和解方案：退回720元美容費再加10000元慰問金，而對於醫療費用則僅願支付10000元。但張小姐提出的合理賠償內容卻未被表納，導致雙方矛盾加劇。張小姐表示多次遭美容師老公口頭侮辱：「呢個已經係我哋最多嘅offer。」張小姐一度崩潰落淚，更被指情緒勒索，最後張小姐選擇報警處理。何沛珈致電美容院查詢事件，對方聲稱已事先向事主講過可能出現紅腫問題，尊重事主決定做此項美容的意向。之後拒絕回答東張主持提問就收線。

美容師後來提出一份和解方案。(節目截圖)

張小姐一度崩潰落淚，更被指情緒勒索。(節目截圖)

最後張小姐選擇報警處理。(節目截圖)