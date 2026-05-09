百億豪門少奶直播被追問容貌升級　大方承認做過醫美：誰沒做過呀

現年45歲的名模熊黛林（Lynn）在2016年與百億富二代、郭可盈弟弟郭可頌結婚後，榮升百億豪門少奶奶，並誕下一對雙胞胎女兒Kaylor同Lyvia，一家四口幸福美滿。身為兩女之母的熊黛林一向保養得宜，依然保持住火辣身材，而且皮膚白滑緊緻，早前她開直播時，有網民將焦點放在她的樣貌上，熊黛林亦大方承認曾做過醫美！

名模熊黛林（Lynn）。（IG@lynnx1010）

婚後榮升百億豪門少奶奶。（IG@lynnx1010）

Fit！（IG@lynnx1010）

好恩愛。（IG@lynnx1010）

一家四口幸福美滿。（IG@lynnx1010）

Keep得好！（IG@lynnx1010）

Keep得好！（IG@lynnx1010）

素顏都靚。（IG@lynnx1010）

熊黛林直播大方承認做過醫美

片中所見，身穿白色T裇的熊黛林紥起馬尾、化上淡妝，對於網民的質疑同追問，她就大方回應：「老問臉臉臉，你是想問Y美（醫美）嗎？Y美誰沒做過呀，對吧，Y美應該沒人沒做過吧？但凡有點條件想要自己走點捷徑的，都應該去做過Y美對不對，那我肯定有做過呀，對吧，Y美肯定做過呀。但是Y美的話，護膚的盡頭，還是得去護膚啊，Y美它保持不了多久的，而且它是快，但它來得快也去得快，它還是得底子好，因為有的項目的話你底子不好做不了的。」

熊黛林開直播。（影片截圖）

大方承認曾做過醫美。（影片截圖）

大方承認曾做過醫美。（影片截圖）

見效快。（影片截圖）

都要底子好。（影片截圖）

熊黛林主動出擊追郭可頌

熊黛林曾透露自己與郭可頌的三家姐郭可思相識多年，在一次聚會上另一位好友計劃撮合當時都是單身的熊黛林同郭可頌，於是就安排了一次飯局，而她對男方第一印象都好好，大讚對方有禮貌又孝順，所以她主動出擊：「我跟他說『過兩天一起出來去酒吧吧，我朋友開的』，他就說『唉呀那天我不行』。」慘被拒絕！之後熊黛林再主動約對方食飯，但郭可頌一開始並不相信她會這麼主動，所以不敢回應，直至她托朋友表達心意：「你跟他說不用怕來吧，上吧，放馬過來吧！」最後兩人互表心意，在2014年底被爆出戀情，熊黛林在2016年3月大方承認男友送3卡鑽戒求婚，去年兩人迎來結婚9周年，當時郭可頌更高調示愛：「得來不易，Happy 9th!!!😘😘😘 Love you forever（永遠愛你）！第二幅照片是我一直很喜歡的，就像我和你一樣，很隨心、很自然♥️」。

45歲生日。（IG@lynnx1010）

45歲生日。（IG@lynnx1010）

奶奶郭媽媽（左一）、大家姐郭可欣（右三）、三家姐郭可思（右一）都有一起慶祝，畫面溫馨有愛！（IG@lynnx1010）

三代同堂。（IG@lynnx1010）

好恩愛。（IG@lynnx1010）

好恩愛。（IG@lynnx1010）

放閃！（IG@lynnx1010）

恩愛！（IG@lynnx1010）

慶祝生日。（IG@lynnx1010）