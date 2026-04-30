張明偉求婚李麗珍女兒許倚榕成功　自爆燈塔求婚遇阿伯險被打斷

張明偉早前3月向李麗珍女兒許倚榕求婚成功！今日（4月30日）他們情侶檔出席商場活動。張明偉與許倚榕接受《香港01》訪問時，大談求婚當日細節，並謂求婚前就得到女方家長李麗珍首肯。



張明偉求婚李麗珍女兒許倚榕成功。（林迅景 攝）

許倚榕讚鑽戒大粒

訪問中，記者提到許倚榕手上的結婚戒指，問道：「有冇嫌細？」許倚榕即回答說：「唔會，好大粒。」張明偉又說：「呢啲嘢唔緊要嘅，遲啲可以送大粒啲。」許倚榕又補充說：「手指都唔係好粗。」

許倚榕騷求婚戒指。（林迅景 攝）

燈塔求婚遇阿伯

問到求婚時的細節，許倚榕表示：「我哋去嗰個地方冇乜人，行行吓有個阿伯跟住⋯⋯咁有啲驚。」張明偉解釋，旅行時本來打算再早一日求婚，但因為天氣太凍所以延後了，後來帶了她去睇燈塔，發現旁邊有個阿伯，幸好，最後那名阿伯離開了，才可以求婚。

張明偉求婚李麗珍女兒許倚榕成功。（ig圖片）

朋友睇新聞先知婚訊

張明偉向許倚榕求婚，不少朋友都感到意外，他說：「係呀，大家睇新聞先知，所以我都要say個sorry。我哋諗住順其自然，點知咁自然就發生咗，好彩有返到去同屋企人講咗一次。」

張明偉同許倚榕好登對！（林迅景 攝）

誠意打動 雪山拍片問准世伯

有記者問，求婚前有得李麗珍允許？張明偉回答：「有㗎，問咗佢幾次，因為各單位都再，佢爹哋都有問㗎。佢爹哋唔喺香港，所以嗰日喺雪山專登send個message畀佢，拍晒片咁樣，話，我會向你個女求婚，希望你批准。媽咪個反應都係好嘅，話她sweet，好彩，哈哈。」

視乎收入造人

他們表示，打算下年結婚，並謂打算以半音樂形式舉辦，更開玩笑表示要搞「音樂會式」婚禮，宴請樂迷入場睇表演，又可以「賺」人情，一舉幾得。記者問到「造人大計」，張明偉即詢問未婚妻許倚榕的回答，許倚榕說：「結咗婚先諗，要睇搵到幾多。」張明偉又說：「好tag呀！咁所以我哋會掘多啲金，希望大家畀多啲工作，有咩能力就養幾多個。」