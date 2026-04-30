關楚耀北京同網壇名宿阿加斯食北京填鴨教揸筷子：畢生難忘

匹克球（PickleBall）狂熱分子關楚耀（Kelvin），早前到北京參加比賽，更獲得與國際網球傳奇巨星阿加斯（Andre Agassi）同桌共進晚餐的珍貴機會。這次難得的跨界交流，讓Kelvin直言這是他人生中「畢生難忘」的經歷。

關楚耀是一名匹克球狂熱分子。（葉志明攝）

運動員身份「備戰」東京

關楚耀接受《香港01》訪問時透露，近期除了演藝工作，他正積極投入體能訓練。原來，他將與拍檔組成男子雙打，代表出戰兩個月後於東京舉行的 PPA (Pickleball Professionals Association) 巡迴賽：「而家仲有兩個月嘅時間，基本上一個禮拜可能練波會兩三日啦，跟住反而我覺得係體能最緊要，你冇好嘅體能，你有啲波可能啲腳步唔到位，都係爭啲。反而呢排練返多啲體能，咁所以你練完體諒之後，就真係要食返好多有營養嘅嘢。」

關楚耀今日出席活動。（葉志明攝）

北京之行的意外驚喜

在前往東京「備戰」前，Kelvin 先到了北京參加另一場賽事。令他沒想到的是，大會竟然安排了他與網球傳奇人物阿加斯及其妻子同樣是網壇名宿的嘉芙 (Steffi Graf) 同桌吃飯：「咁啱坐喺佢哋兩個隔離，見咁難得，我就教佢哋點食北京填鴨，又教佢哋點揸筷子，係一個幾有趣嘅經驗嚟，完全冇諗過會有呢個畫面，絕對係不畢難忘。」