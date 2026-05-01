莊子璇變靚躋身上流圈榮升富豪殺手　傳戀郭晉安再識TVB百億富商

現年24歲的港姐冠軍莊子璇參選後星途不俗，獲公司力捧，即使不少TVB藝人身處「劇荒」，莊子璇則獲邀入《唱錢》明星版，保持一定曝光率。私人生活方面，莊子璇去年突然傳出與被指身家逾5億元、現年61歲的「鑽石王老五」郭晉安譜出「父女戀」，一度引起關注。近年她亦不時被指美貌大進化，「豬膽鼻」變成「間尺鼻」，愈來愈有混血感，獲讚有美人林嘉欣影子。愈變靚女的她身價再跳級，獲翁嘉穗富商老公鄔友正欣賞拍片，成功拓展上流富豪圈人脈。

莊子璇不時會在社交平台分享唯美靚相及生活點滴。（IG@hilary_ig）

莊子璇好靚。（IG@hilary_ig）

莊子璇又靚咗。(莊子璇ig)

莊子璇躋身上流富貴圈

鄔友正是港姐冠軍翁嘉穗老公，為海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席，被指身家百億，不時贊助TVB節目，為TVB忠實支持者。日前鄔友正在社交媒體拍片，鄔友正熱愛唱歌，邀請莊子璇和TVB小花倪嘉雯合唱鄭少秋的《笑看風雲》，關係相當不錯，看來莊子璇已拓展了在上流圈的人脈！

現年61歲郭晉安與24歲港姐莊子璇去年傳出發展「父女戀」，莊子璇否認。（網上圖片）

郭晉安與莊子璇一度被傳發展「父女戀」。

鄔友正發文：「我不務正業！謝謝莊子璇和倪嘉文（雯）！我是理工男，主業做工廠！現在開始不務正業，轉做網紅，拍視頻，開演唱會等等！謝謝莊子璇和倪嘉文（雯），幫我踏出第一步，向不務正業夢想進發！明天我做直播，我要加油！#莊子璇 #倪嘉文（雯）」。

莊子璇獲鄔友正邀請拍片，還有倪嘉雯。（小紅書）

莊子璇笑。（小紅書）