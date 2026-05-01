72歲肥媽照肺「有粒嘢」欲賣樓出埠　病後變瘦氣喘揭吸氧能力低

現年72歲的肥媽（Maria Cordero）第二任工程師外籍老公施曉洋在2020年因末期肺腺癌病逝後，肥媽弄孫為樂，亦不時透露掛念先生。近日肥媽突然在Facebook開直播，自爆正留院吃了安眠藥，一臉疲累心情極差，雖已執定行李出遊，但因身體不適決定入院檢查，並說要將所有樓賣掉，與黑妹等好姊妹結伴周遊列國，嚇窒一眾網民，以為她患上重病。其後肥媽解畫，指當日入院照肺，照到「有粒嘢」，心情當然不好，不幸中的大幸是，翌日驗出是良性。肥媽又忍不住咳嗽，她表示因咳不出痰，要食一星期類固醇。肥媽日前再拍片分享近況，病後的她清瘦些少，她透露現時吸氧能力低，更跳廣場舞強身健體。

肥媽曾自揭入院。（fb@Maria Cordero）

肥媽坐擁多個物業。(網上圖片)

肥媽別墅裡的自家農場。(小紅書)

肥媽自爆患病吸氧能力低

肥媽日前在社交平台分享近況，片段中她身處公園放狗，她一邊行一邊分享身體狀況。她指病完開始做運動，「吸氧能力低，所以重新做返運動。」途中肥媽見到有人跳廣場舞，她先是兩隻手各拎住一個水樽，在旁邊跟住跳，之後加入跳舞團一齊跳。肥媽坦言，每日都要做一個鐘頭運動，目的是「做返好個呼吸。」

肥媽是TVB音樂節目常客。（TVB截圖）

陳浚霆設宴，除肥媽、胡楓外，TVB兩大高層珍姐同何麗全都有出席。（IG@mama_maria_cordero）

圈中隱形富婆 馬來西亞沙巴擁3800呎豪宅

據報道指，肥媽於2002年確診大腸癌，後又因子宮肌瘤切除全子宮。近年再因突發心絞痛、血壓飆高、血氧驟降，緊急入院接受「通波仔」手術、停工兩星期，幸而手術過後火速復原。

肥媽曾經歷兩段婚姻，她曾形容自己比首任丈夫本事，導致對方尊嚴受損，最終換來丈夫家暴，離婚收場。而第二任工程師外籍老公施曉洋，肥媽汲取前一次婚姻失敗的教訓，與老公恩愛多年，可惜施曉洋在2020年因末期肺腺癌病逝。肥媽在內地、香港擁物業外，有指她在馬來西亞沙巴亦有一幢3800多呎的複式豪宅，是圈中的隱形富婆。

肥媽自爆患病吸氧能力低。（小紅書）

肥媽出街放狗做運動。（小紅書）

見廣場舞一齊跳。（小紅書）

肥媽清瘦了一點。（小紅書）

Maria Cordero（肥媽）笑稱在老公面前會裝作不懂過馬路。（網上圖片）

Maria Cordero（肥媽）提起老公即甜絲絲。（網上圖片）

肥媽與老公Rick十分恩愛。(fb圖片)

肥媽與老公Rick十分恩愛。(fb圖片)