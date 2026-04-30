歐鎮灝疑入組《城寨》續集搞食字gag：武打係OK，係冇打嘅情況下

有消息指男子組合P1X3L的成員歐鎮灝（George）將加入《九龍城寨之圍城》續集《終章》。今日（4月30日）Sinnie Ng吳倩怡、George Au歐鎮灝、TELLER王偉俊、Jacky Fan范卓賢、Teddy Fan 范梓謙、張明偉、許倚榕等人出席期間限定店《Michael Jackson系列》開幕活動。歐鎮灝、王偉俊、范卓賢三人接受《香港01》訪問，暢談對一代流行天王Michael Jackson的感受以及各自的最新工作動向。



歐鎮灝、王偉俊、范卓賢三人接受訪問，暢談對一代流行天王Michael Jackson的感受以及各自的最新工作動向。（林迅景 攝）

花姐神助攻！TELLER曬「真．Moonwalk」惹尖叫

三人接受訪問時，都表示對於MJ有不同程度認識。王偉俊表示：「聽住MJ啲歌出世，聽住BEEGEES出世，所以䟴吓䟴吓咁。其實都對我好大影響，由細到大都聽住MJ，我有好多作品啲啟發都來自佢。（屋企有冇收藏？）有一隻碟。」此時，經理人花姐補充：「佢屋企會模仿MJ跳舞。」及後在傳媒要求下，王偉俊即席示範了一段MJ的moonwalk，惹得在場粉絲尖叫不斷。訪問結束後，花姐又指：「為求公正，另外兩個都要跳一次。」不過，歐鎮灝和范卓賢的moonwalk就⋯⋯相當有個人特色。

王偉俊似模似樣。（林迅景 攝）

花姐要求其他兩位都要跳一次。（林迅景 攝）

歐鎮灝和范卓賢嘅moonwalk好有個人特色。（林迅景 攝）

歐鎮灝和范卓賢嘅moonwalk好有個人特色。（林迅景 攝）

疑入城寨打到內傷？George瘋狂食字爆金句

問到歐鎮灝是否加入「城寨行列」，他回答：「呢個有待公布。」有記者問：「擅長武打戲？」他玩「食字gag」回答：「武打係OK㗎，係冇打嘅情況下。（動作呢？）動作戲係OK嘅，始終80，90年代港產片都係動作戲，我都希望港產片會多啲唔同選擇畀觀眾。（會唔會練到有瘀傷？）瘀傷就冇，內傷就有。」

談到工作動向，王偉俊表示正在籌備5月推出的新歌，歐鎮灝則表示正在準備新節目。有記者問P1X3L何時再有公開活動，歐鎮灝也回答：「以我所知係傾緊。」

王偉俊、范卓賢。（林迅景 攝）

王偉俊、范卓賢。（林迅景 攝）

「大隻仔」王偉俊。（林迅景 攝）

「大隻仔」王偉俊。（林迅景 攝）

范卓賢。（林迅景 攝）

范卓賢。（林迅景 攝）

好多粉絲撐場。（林迅景 攝）

今日（4月30日）Sinnie Ng吳倩怡、George Au歐鎮灝、TELLER王偉俊、Jacky Fan范卓賢、Teddy Fan 范梓謙、張明偉、許倚榕等人出席期間限定店《Michael Jackson系列》開幕活動。

范梓謙、吳倩怡。（林迅景 攝）