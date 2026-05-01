57歲伍詠薇婚姻狀況再浮面罕與名人老公同場　曾代出軌夫鞠躬道歉

現年57歲的伍詠薇是1989年亞姐的「最上鏡小姐」，曾主演《至尊計狀元才》、《重案組》及《97家有喜事》等電影，近年活躍於電視劇界。感情方面，伍詠薇在20歲時在雜誌派對上結識了大她31年的會計師樓高級合夥人翁江培，在翁江培的鼓勵下參選亞姐，1990年、年僅21歲便下嫁對方。可惜翌年遭遇新婚喪夫，被屈繼承了1億7000萬財產，度過低潮期後，遇上廣告界名人練海棠，婚後曾大方原諒老公練海棠出軌，度過婚姻危機後兩公婆思愛至今。伍詠薇日前被拍到觀賞草蜢演唱會，身邊人雖然模糊，但仍能看出是練海棠。

伍詠薇與老公練海棠大方地在台上合照。（林通賢攝）

伍詠薇孖老公睇草蜢勁投入

日前有網民拍到伍詠薇現身草蜢演唱會。伍姑娘戴住黑色Cap帽，穿上黑色背心，過多幾年便「登六」的她保持得十分靚女。伍詠薇手持心形螢光棒，投入地揮動，擺動身體，絕對是草蜢的忠實粉絲。伍詠薇身邊的是一位黑衣眼鏡男，雖然鏡頭模糊，但與伍詠薇老公練海棠相當相似！兩人一起全情投入享受演唱會，出雙入對，十分恩愛！

伍詠薇當年代老公練海棠公開道歉。（IG：@christineng）

伍詠薇曾代出軌夫鞠躬道歉

伍詠薇早年感情不順。年僅21歲的伍詠薇與年長31歲的翁江培結婚，婚後13日，翁江培因心臟病發在深圳離世。翁江培逝世後，伍詠薇被屈繼承1億7000萬財產，曾當街當巷被圍罵「劏豬凳」、「貪錢」，復工後更被男演員以「一億七」稱號揶揄。

其後伍姑娘在黎姿介紹下認識廣告界名人練海棠，兩人拍拖8個月就結婚，自1999年至今已27年。但兩人的婚姻亦曾經歷過危機，練海棠在2010年被影到與一名女子享受燭光晚餐，兩人更被影到手拖手，表現親密，但伍姑娘就表示信任老公，又指自己很幸福。不過2016年練海棠「偷食」被傳媒全紀錄，練海棠與一名長髮女子在車廂密會兩個鐘，引來大批傳媒追訪，事後伍姑娘不但原諒老公，更代夫鞠躬道歉，她曾在接受訪問時憶述當時得知消息後異常冷靜：「當年我老公曳曳，被記者捉個正着，當時我係要出外景拍嘢，有記者Send咗WhatsApp畀我，仲有啲相，問我有咩回應，我就回應佢『你啱啱Send畀我，我先知嘅，我都要出去做嘢，到時候再回應啦，等我處理吓先。』」

伍詠薇與老公睇騷。（小紅書）

好投入。（小紅書）

出雙入對！（小紅書）

二人笑容一致，慶祝節目簡單但浪漫。（IG@christineng）

1989年亞洲小姐選舉三甲及伍詠薇拍廣告。（影片截圖）

伍詠薇奪最上鏡小姐。（影片截圖）

伍詠薇最終只得最上鏡小姐。（影片截圖）

1989年亞洲小姐選舉，當年20歲的伍詠薇賽前被視為頂頭大熱。（影片截圖）

伍詠薇21歲與會計師事務所高級合夥人翁江培結婚，但對方卻在婚後13日突然心臟病發猝逝，使伍姑娘背負「劏豬凳」污名多時。（無綫節目截圖）

伍詠薇在Instagram上載美食照的近照，身型消瘦惹網民擔憂。（IG圖片）