姜濤四年前做Do姐訪問　被追問學歷隱晦答：讀到Form 3之前就走咗

MIRROR成員姜濤昨日（29日）於啟德體藝館舉辦27歲的生日會，預祝4月30日生日，期間姜濤承認曾經說謊，報大自己的學歷，他自爆：「陣時我唔好意思同大家講，我留咗兩年班。其實我讀到中一㗎啫，我喺以前嘅訪問入面講過，我剩係讀到中3其實係假嘅。」實際上姜濤四年前接受過商台節目《口水多過浪花》Do姐訪問，他提到：「讀到中學Form 3......Form 3之前我就走咗啦！」

姜濤大方承認曾經說謊，報大自己的學歷：「唔少人唔知道，我留咗兩年班。嗰陣時我唔好意思同大家講，我留咗兩年班。其實我只係讀過中一，我喺以前嘅訪問入面講過。」（葉志明攝）

姜濤商台訪問指：讀到中學Form 3......讀到Form 3之前我就走咗啦

節目中Do姐問到，回望過去有沒有甚麼「Miss嘅嘢」，姜濤答：「我冇一個完整嘅學生生涯。」Do姐再追問：「你幾時冇讀中學？」姜濤直言：「我讀到中學Form 3......讀到Form 3之前我就走咗啦！（Do姐：你自己放棄嘅？）唔係，人哋踢......都算......係咪呢？因為我冇留班嘅，𠲖樣嘢我覺得冇咩好隱瞞，我留咗班之後又冇乜癮，自己嗰個時候又唔想，喺呢間學校冇乜朋友。嗰個時候有社工介紹：『不如你去讀吓其他嘢。』所以就離開咗。」

姜濤4年前接受Do姐訪問。（商台《口水多過浪花》節目截圖）

姜濤承認「虛報」學歷

姜濤昨晚在台上分享：「我人生第一次最迷惘嘅狀態，就係我離開中學，學校話冇書讀，讀書太差。你哋知唔知我有留班？不過好多人唔知嘅係......我其實留咗兩年班。嗰陣時我唔好意思同大家講，我留咗兩年班。其實我讀到中一㗎啫，我喺以前嘅訪問入面講過，我剩係讀到中3其實係假嘅......因為（台下觀眾讚但都好叻）你諗下中一嘅嘢有幾難，但我點樣讀都讀唔到喎！」