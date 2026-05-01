「鴨王」何浩文自資圓音樂夢　街頭派傳單慘被無視直言小辛苦

「鴨王」何浩文（Dominic）最近全身投入自資音樂創作，早前，有市民捕獲他在鬧市街頭親自派發傳單，為其最新自資新歌《甜蜜得讓人苦惱》進行宣傳。儘管他曾憑「鴨王」形象深入民心，但在派傳單過程中，卻驚現被大批路人無視，甚至有人認不出這位昔日的銀幕男神。

何浩文在地鐵站外賣唱被捕獲。（小紅書截圖）

街頭派傳單慘被無視。（小紅書截圖）

實情原來是宣傳新歌。（小紅書截圖）

親力親為派傳單 慨嘆「自資歌手不易做」

何浩文今次為了新歌《甜得要人煩惱》可謂出錢又出力。他接受《香港01》訪問時表示：「其實呢歌我有限制咗作曲同作詞人，因為我自己有一啲好想表達嘅嘢，好想講嘅嘢，我想用我呢啲 概念去搵一啲會同我有共鳴嘅人，咁所以我就俾咗好多一啲規限佢哋。」

這首歌由概念、監製到MV拍攝均有參與，更是他「跑街、教班」辛苦賺回來的積蓄所投資。他坦言，在街頭宣傳雖然遇到不少路人匆匆走過，甚至完全認不出他，但他卻表現豁達：「其實有人認得，亦有人唔認得，呢個正正係我宣傳嘅其中一個目的。我想唔識我嘅人識我，識我嘅人就聽我首新歌。」

做獨立歌手面對困難重重

被問到自資做獨立歌手會否困難重重？何浩文表示：「係小辛苦嘅，但我都覺得值得嘅，我覺得件事，我做得嚟又需要同我開心，我覺得呢個好緊要。尤其係喺呢一個年代，譬如幕前嘅機會大家都見到唔會好多，唔會好多得電視劇，唔好多目前見到大家嘅機會，咁好多時候呢啲我覺得一係做自己開心嘅嘢，一係同時間搵吓機會，二來就睇下點樣製造到機會，我認為呢個係我呢幾點加埋一齊做嘅嘢。」

何浩文透露目前教健身、拍片及自資音樂的工作。（葉志明攝）

自認符合「中年」資格 曾心郁參加《中年好聲音》

談到現時歌唱比賽真人騷盛行，何浩文被問到有無興趣參加《中年好聲音》。他笑言自己其實完全符合條件：「《中年好聲音》有三樣嘢：中年、好、同埋聲音。我係中咗『中年』呢樣嘢先。不過其實我仲未咁諗住，因為明白參加咗之後，係需要好長嘅時間，變咗我手頭上好多健身等工作，及做我嘅歌全部要停晒，所以呢樣嘢係我考慮嘅因素，所以暫時都唔會諗全參加。」但他亦語帶保留地說：「如果之後能夠平衡到時間同生計，我係有興趣參加嘅。」