專訪｜出道被封「盧廣仲2.0」　呂允人間清醒：前人種樹後人乘涼

「台灣小天王」盧廣仲在香港連開三場演唱會，依舊掀起一陣熱潮。這位從出道便自帶爆紅體質的唱作才子，即使近年聲勢稍見平穩，卻無阻他穩坐不少港人心中「台灣T1歌星」的寶座。把時間撥回2023年，盧廣仲所屬的唱片公司添翼創越工作室簽下了一位新人——呂允。憑著與師兄幾分神似的曲風、唱腔與聲線，呂允甫出道便被網民冠上「盧廣仲2.0」的稱號。早前，他隨師兄的步伐踏足香港，擔任演唱會香港站嘉賓，《香港01》記者趁著這次機會與這位新生代歌星促膝詳談他被標籤做「盧廣仲2.0」的想法。



出道被封「盧廣仲2.0」，呂允不甚理會雜聲，只專注創作屬於他的音樂。（林迅景 攝）

沉澱出深度的25歲新人

初見呂允，老實說，他的外表算不上那種讓人一眼驚艷、自帶耀眼星光的典型偶像。沒有華麗的包裝，穿著打扮頗為普通，但當他坐下來開口說話，眉宇間卻透著一股與別不同的氣息。那是一種經過沉澱的思考與深度。面對提問，他語速平穩，不會急於給出討好的標準答案。對於音樂，他有著一份外冷內熱的堅持，清醒得不太像一個剛滿25歲的新晉創作歌手。

呂允坦然面對「盧廣仲2.0」的宿命標籤。（林迅景 攝）

坦然面對「盧廣仲2.0」的宿命標籤

近期不少網民聽過呂允的歌後，都覺得他的唱腔、曲風帶有同門師兄盧廣仲的影子，甚至直指他是「翻版盧廣仲」、「盧廣仲2.0」。在娛樂圈，新人最忌諱被貼上「抄襲」或「翻版」的標籤，這往往會引發歌手的防備心與對抗心態。當面問起這件事時，呂允卻顯得出奇地平靜，甚至坦然得有點出乎意料。

早前盧廣仲來港開演唱會。（資料圖片）

呂允作為嘉賓在演唱會中亮相，十分令人驚艷。（資料圖片）

「其實我自己內心已經有所覺悟。」他沒有撇清，反而淡淡地拋出這句。

他將自己比喻為娛樂圈的「星二代」：「你的爸爸媽媽是娛樂圈的人，你出來做這件事，一定會先被放大檢視，說你進入這個產業那麼容易是很合理的。這就像我就是廣仲的師弟，這是不能變的事情。」他深知自己受惠於師兄打下的江山，直言：「我一定會一直活在他的庇蔭下，他給了我一個很好的墊腳石。受惠於他之前的努力，前人種樹後人乘涼，所以我一定會受惠於他的一些陰影，我也勢必要接受這個東西。」

呂允算是台灣歌星新世代中，最為有名氣的一位。（林迅景 攝）

呂允在近幾年推出過不少好歌。（YouTube截圖）

呂允在近幾年推出過不少好歌。（YouTube截圖）

面對外界的比較，他不覺得委屈，也沒有刻意要去「反叛」或故意做些完全不同的東西來證明自己。因為他骨子裡清楚知道，兩人的本質截然不同。他眼中的師兄偏向民謠搖滾（Folk Rock），而他自己常聽、偏愛的其實是電子流行樂（Electro-pop）。「你一直copy對方的東西，其實也copy不成他那個樣子，因為本質就不一樣。我唯一能做到的事情就是茁壯自己，哪天有機會拿下這個標籤，那就代表我成長了，真的有一個呂允的樣子了。」

「但如果真的要講一個很現實的東西就是，我今天選擇加入這個廠牌，而這個廠牌勢必有這個廠牌的品牌發展。就像我加入一個廠牌，我廠牌他想要簽我，他當然會找跟他們公司現有的藝人不一樣的樣貌的人，而不會找一個完全同類型的嘛。可是，但又不可能做一個民謠的廠牌，他簽了一個唱跳的歌手。這可能在大公司可能會看到，可是以一個小廠，就是獨立廠牌來看，這件事情感覺對於品牌發展不是這樣。這是我對於品牌發展的看法。」

呂允十分有想法。（林迅景 攝）

其實呂允都幾似盧廣仲，外表一樣咁樸實。（林迅景 攝）

其實呂允都幾似盧廣仲，外表一樣咁樸實。（林迅景 攝）

從戲劇系萌芽的獨立音樂路

談起入行的經歷，其實帶著一點浪漫的偶然。呂允並非正規音樂學院出身，而是畢業於台灣藝術大學戲劇系。他笑言自己曾是個熱愛運動的男生，高中卻陰差陽錯念了表演藝術，學起了古典鋼琴、芭蕾舞甚至打武術。

真正驅使他寫歌的契機，發生在17歲那年。當時他在滑手機，偶然在YouTube上看到一位同校學姐發表了自己寫的歌。「我覺得很有趣，女生長得可愛，寫出來的歌也蠻好聽。」因為這份純粹的悸動，加上從小聽台灣流行音樂的耳濡目染，他看著眼前琴房的鋼琴，決定不如也寫一首自己的歌，甚至跑去參加了學姐比過的校際創作比賽。

那顆「創作」的種子就此埋下。大學畢業前，他給自己定下一個功課——獨立製作並發表六首歌。最終他在網路上發布了四首，意外地被現在的唱片公司（添翼音樂）相中。雙方並沒有一拍即合的戲劇性發展，而是經歷了長達半年的「觀察期」，互相聊天、聽作品，甚至參加公司的萬聖節派對認識同事，最後才正式簽約入行，踏上專業歌手的道路。

呂允拎起結他後，又表現出另一個自己。（林迅景 攝）

呂允對音樂有自己一套睇法。（林迅景 攝）

拒絕純粹「自嗨」 堅持音樂的分享性

在獨立音樂與商業市場的拉扯中，創作者往往會面臨妥協。呂允對於自己的音樂有著清晰的底線：「我一定會先選擇我自己喜歡的東西，就算它沒有人去買。但我不會讓我的東西變成一個『自嗨』、自己在爽的作品。」

他內心深處依然帶著音樂人的傲氣，不願為了迎合大眾口味而去量產所謂的「芭樂歌」或口水歌。他渴望用自己真正認同的心血去說服、收買聽眾，因為他堅信「音樂是有分享性的」，希望大家能跟著他的歌一起共襄盛舉。如果目前的歌曲還不夠「破圈」或不易傳唱，他會冷靜下來自我檢討，尋找問題所在，並在自我堅持與現實之間不斷調整那個「天秤」。

問他：「現在算是找到了自己的定位嗎？」呂允回答：「探索中。」（林迅景 攝）

訪談去到尾聲，問他：「現在算是找到了自己的定位嗎？」

他坦承目前在外界眼中，他的面貌可能還是模糊的，甚至因為首張專輯嘗試了太多曲風，難以被單一詞彙定義。但他並不焦慮，如同他看待那個「盧廣仲師弟」的標籤一樣，他不急於一時的定型。看著眼前這位踏實的新一代，相信時間會給出答案，讓他慢慢打磨出那塊只刻著「呂允」兩個字的專屬招牌。