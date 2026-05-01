62歲港姐謝寧罕有露面　坐擁曲奇王國不言休：60歲先係一支花

現年62歲，1985年香港小姐冠軍謝寧早年創立曲奇餅店，分店愈開愈多，更被封為「曲奇皇后」。早前她接受查小欣節目訪問時，直言自己在40歲前都是不開心的，一切要從40歲開始。「我都唔enjoy拍劇，自然覺得辛苦。」



謝寧表示自己40歲前不開心。(youtube截圖)

謝寧的曲奇生意越做越大。(youtube截圖)

離婚：我嗰陣兩手揈揈就咁走出嚟

雖然她與前夫岑建勳離婚淨身出戶，但依然對他心存感激：「呢個係好大嘅決定，我嗰陣兩手揈揈就咁走出嚟，係淨身出戶，既然走得就唔好問人攞嘢，嗰時係我人生最worst嘅時候，不過岑生都有照顧我，只係我冇問佢攞錢啫。岑生對我好好，佢冇畀過氣我受，只不過係夫妻緣份冇咗，朋友情同親人關係仲存在，我哋咁多年婚姻，似親人多過夫妻。」

謝寧參選1985年香港小姐競選並當選。（截圖）

當年謝寧真係好靚㗎。（截圖）

17間舖生意額達億元

日前她出席公開活動，再談及事業及生活狀態。「我而家62歲，以前啲人話女人40歲一支花，花我覺得而家60歲先至係一支花。我個BB已經18歲，而家有17間舖，當然希望香港人方便買到產品，亦能夠衝出香港去到世界各地都有舖頭。」她也坦言，公司交給年輕人管理之餘，每年生意額更達億元。被問道會否考慮上市，她回答：「暫時透露唔到，不過我心願當然希望可以敲鐘啦。」

謝寧坐擁曲奇王國。

謝寧坐擁曲奇王國。

不言休：要睇得自己有嘅嘢，唔會睇得自己冇嘅嘢

雖然年屆62歲，已達退休之年，但謝寧表示不言休，平常靠運動與工作平衡：「生活與工作唔平衡好難撐落去，我平時會插花、煲韓劇、食瓜子減壓，每星期有3日跑步，勤力敷 mask保養，少食碳水化合物。」謝寧指自己會退而不休，不會停止工作，最多只改變一種生活態度及方式。對於年齡及工作焦慮，她會用運動放鬆心情，以開朗的性格面對困難，減少埋怨，她說：「要睇得自己有嘅嘢，唔會睇得自己冇嘅嘢，我會成日提醒自己。」