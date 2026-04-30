東張西望｜苦主誤信高回報買車位投資變騙案　結果每月收租得$20

TVB節目《東張西望》今日（30日）一集講到又一個新型騙局，近年有不少人到大灣區買樓置業，但卻遇上了騙案，今次的騙案並不是買樓，而是「買車位」。苦主溫太「報東張」表示2024年開始，有經紀聯絡她：「好多旅行團打嚟香港搵我哋呢啲老人家，話有2日1夜嘅旅行團免費嘅，咪試吓去玩吓囉。」之後經紀便非常好服務的去照顧他們，試圖說服他們買「車位」來投資，更指每年可以有20厘的回報。

今次的騙案並不是買樓，而是「買車位」。(節目截圖)

年輕經紀溫柔攻勢

最初溫太都沒有意願想購買車位，但在年輕經紀的溫柔攻勢之下，她最後還是花了數十萬去買了三個車位。而另一位苦主謝生在2024年都參加了這些旅行團，他聽到投資回報時都心癢，所以他斥資249萬購入了15個而每個價值16萬8千人民幣的車位。節目組到內地私人屋苑調查車位價格，地產代理表示：「買個房買個車位就可以，你話買嚟投資就冇必要囉。」他更表示買一個連充電木椿的車位都只是5萬人民幣左右，絕對不是旅行團所賣的10多萬人民幣一個。

謝生在2024年都參加了這些旅行團，他聽到投資回報時都心癢，所以他斥資249萬購入了15個而每個價值16萬8千人民幣的車位。(節目截圖)

簽文件時一味簽名沒有解釋內容

謝生憶述當時到律師樓簽文件時：「叫你喺呢度簽名，嗰度簽名。佢完全唔會解釋畀你聽係咩！返屋企就睇到原來個車位只係值萬幾，佢收貴咗10倍。」而溫太則表示：「佢畀咗幾張紙你簽名，寫你名啊，乜乜車位，你就不停簽。然後佢影印一大疊文件夾埋落去嘅啫。」溫太亦發現車位只值2萬元，所以立即打給經紀，經紀向她稱標價2萬多只為少報一點稅。她再向經理查詢，但經理卻消失：「第一唔聽電話，第二唔答你，第三佢拉黑咗我添啊！」

溫太亦發現車位只值2萬元，所以立即打給經紀，經紀向她稱標價2萬多只為少報一點稅。(節目截圖)

內地的地產中介指他們被騙

溫太擁有3個車位10個月，合共只有600多元的回報，平均每個月每個車位只有20元的回報，與經紀所說的相差甚遠。而謝生擁有的15個車位，至今只有1440元人民幣的回報。內地的地產中介則表示之前的確有很多旅遊巴載著香港人去看「車位」，更直指他們被騙了。

溫太擁有3個車位10個月，合共只有600多元的回報，平均每個月每個車位只有20元的回報

謝生擁有的15個車位，至今只有1440元人民幣的回報。(節目截圖)