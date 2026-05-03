黃浩然專訪｜拍劇十年日睡4小時終大病　辭演火速被代替認清輕重

很多人都知道黃浩然入行的伯樂是杜琪峯，從《十萬火急》正式踏入影壇，拍過《新紮師妹》、《孤男寡女》、《PTU》等電影，再轉戰電視台成為高產一線小生。一路走來，他把握每個機會，除了忽略家人外，他逾10年過著每日睡眠不到四小時的非人生活，試過兩劇齊開連續60小時開工，咖啡、煙、止痛藥不離手，務求不讓自己倒下。黃浩然曾經很怕自己病，因為一病就要停工、會麻煩到人；但到最後，真正救回他整個人生的，偏偏就是那場不得不停下來9個月的大病。

2014年他突然患上罕見的免疫系統疾病，被逼辭演重頭劇《張保仔》，24小時內公司已換人補上，他才第一次真正反思：「工作上冇咗呢個角色，可能唔夠24小時已經有人可以代替你，但係……我個仔、我老婆、我阿媽，如果冇咗我呢個仔，根本冇可能可以有人代替你。」

服裝：CLOT



黃浩然接受《01娛樂》「由零說起」專訪。（王海圖、蕭堃桁攝）

杜琪峯睇雜誌相中邀入行 承諾必讓他大學畢業

黃浩然早在中學階段，走在路上已不時被星探和經理人公司向他招手，但真正讓他踏入演藝圈的伯樂，是杜琪峯導演。他說當時報刊雜誌流行時裝專欄，加上他在理工大學讀設計的朋友常找他當模特兒等，所以接了不少模特兒工作：「我真正入行係因為杜琪峯導演，佢喺一啲雜誌嗰度睇到我，跟住interview，跟住就入行。」甚至連Angelababy的經理人阿Kim，都曾是他的推手：「我好記得好記得，我第一輯正式入行嘅相，就係阿Kim有份幫我影，係佢去策劃呢件事，就係喺《YES！》嗰度，我自己講出嚟都覺得有少少尷尬，『男城市驚喜』，嗰陣時由第一輯相，亦都係我有啲好似做model嘅comp card啲相，都係阿Kim幫我影。」

杜琪峯從雜誌上相中黃浩然，於是簽約至旗下。（Instagram：wonghoyinraymond）

黃浩然做模特兒時期，有幫《YES！》影「男城市驚喜」。（Instagram：yesculture）

當知道杜sir要簽自己時，浩然滿心歡喜，畢竟他是看《阿郎的故事》長大的。然而，他本身家教甚嚴，母親擔心他入娛樂圈會誤交損友或學壞，於是親自陪同他去見杜Sir：「佢好驚我讀唔到書，所以杜生嗰時應承我媽咪：『我唔會要佢讀唔到書嘅，我一定會向你保證啦，佢一定大學畢業！』」這份承諾，成了他入行的通行證，而黃浩然最終也修畢香港城市理工學院資訊科技系（即現在的香港城市大學）。

黃浩然的母親很怕他因加入娛樂圈而荒廢學業，但杜琪峯就答應黃母：「我唔會要佢讀唔到書嘅，我一定會向你保證啦，佢一定大學畢業！」（王海圖、蕭堃桁攝）

初入行獲林雪送上早餐 見識劉青雲專業

第一部戲就是《十萬火急》，他於戲中飾演初出茅廬的「新仔」消防員，跟他在影壇的經驗一樣，如白紙一張。說起他對片場的第一印象，竟是一份早餐：「我第一份早餐，就係林雪買俾我嘅。佢嗰時仲係場務嚟，我記得係熱奶茶同腿蛋治。」至於第一場戲，講述他與劉青雲拖著氣泵衝出火場，青雲更有如他的盲公竹：「佢喺戲裡戲外都好照顧我，通常我哋拍動作都會話『3-2-1！走！』或者『1-2-3』咁樣，青雲永遠第一件事就同我講話『喂，2好走喇！通常啲武術指導數到2就撳㗎喇，爆火、爆炸嗰啲，即刻走呀！』佢用一個咁嘅形式講笑嘅形式佢話俾我知，要小心呀嚟到現場。」

《十萬火急》中黃浩然飾演初出茅廬的「新仔」消防員，劉青雲戲裡戲外都很照顧他。他從對方身上學到專業，指青雲在片場不說話，見到人傾偈都行開，他原本覺得對方很cool，後來才明白：「演員要進入嗰個狀態唔係咁容易，要花好多時間去進入個角色、狀態，可能講一句笑或者一句閒話，已經冇咗㗎喇。」（《十萬火急》劇照）

黃浩然入片場第一份早餐，就是由當時仍是場務的林雪所買：「我記得係熱奶茶同腿蛋治。」（Instagram：wonghoyinraymond）

《十萬火急》最高潮的火警戲，在當時未改建的南豐紗廠拍攝，青雲叮囑他：「上到嚟第一件事，搵咗個逃生位先！好黑㗎，你一定要記住邊一度走，去嗌救命，去逃生。」更令他大開眼界的，是前輩的專業。結局一場戲要拍大家爆破後從泥窿鑽出來的狼狽樣，化妝師本準備了護膚用的泥，但杜sir一聲「得未呀？開拍㗎喇喎，冇光喇！」劉青雲二話不說，直接在充滿髒水的廢墟地下挖起污泥往臉上抹：「跟住我望到，嘩，原來係要咁喎，即刻跟住做囉。嗰時我哋喺嗰度已經係拍咗差唔多九個月、一年，係一啲好污糟嘅泥，喺現場經歷咗一年，人哋行過晒，污糟啦總言之，佢就喺度抹，咁你會覺得真係好專業喎，同埋好為個戲著想，個目標就係完成呢場戲，好值得學習。」

拍《十萬火急》結局戲，眾人爆破後從泥窿鑽出來，原本安排了護膚用的泥，但為了趕太陽，劉青雲二話不說，直接在充滿髒水的廢墟地下挖起污泥往臉上抹，黃浩然於是也照著辦。（《十萬火急》劇照）

《十萬火急》極辛苦 吸樟腦黑煙惡臭幾日未消

即使多年後回想，《十萬火急》依然是浩然入行以來最辛苦的一套作品，至今無法超越，他大爆：「以前真係搵啲樟腦嚟燒去放黑煙，一吸入個肺、個鼻，我哋就算收工幾日之後，整返啲痰出嚟都有色嘅，因為太多濃煙，雖然我哋有帶嗰個豬嘴，真係消防員嗰個氧氣罩，同埋孭晒樽，但係我哋喺現場其實啲空氣都好污糟，可能開一日工要唞一個禮拜。」

經歷一整個寒暑，黃浩然身上的還是同一套兩層防火衣和逾30磅裝備，冬天得幾度，要淋濕身凍到「黐肺」；夏天40度，一樣揹著同樣裝備在大火中穿梭：「你問我而家做唔做到呢，未必得呀真係，嗰時真係年紀輕，咁梗係得，真係幾犀利。」

《十萬火急》是黃浩然從影最辛苦的作品，至今無法超越，更指開一日工要休息一周，他大爆：「以前真係搵啲樟腦嚟燒去放黑煙，一吸入個肺、個鼻，我哋就算收工幾日之後，整返啲痰出嚟都有色嘅，因為太多濃煙！」（王海圖、蕭堃桁攝）

零經驗入行頻出錯感沮喪 原本想唱歌非拍戲

面對高要求的杜sir，零經驗的浩然卻在《十萬火急》中孭了不少戲份，這使他感到無比怯場和沮喪，整個環境不論是人或機器，對他而言都是不熟悉的，亦對劇情下一步毫不知情，不知所措：「後尾其實一路拍杜生你知嘅，好多時佢都會想攞一啲好真實嘅反應，譬如所有嘅演員，佢究竟即場面對呢一樣嘢佢係咩反應呢？但係原來我係冇反應㗎喎，好多嘢其實俾唔到佢，所以有啲位佢都幾𤷪㗎對住我，但係佢對我算好仁慈嘅，佢係冇鬧過我嘅，但係有時佢唔鬧你你仲驚，佢𤷪𤺧，點解你做唔到㗎？」

黃浩然認為杜琪峯對自己已算仁慈，沒怎麼鬧過他。（王海圖、蕭堃桁攝）

劇情講到他在火場中搜索，要拿著電筒查看，不過電筒明明照向右邊，浩然卻望了左邊，直言：「我係連最基本嘅嘢都做唔到嘅演員，拍完《十萬火急》係好沮喪！」當時他跟吳倩蓮同門，原本公司想栽培他唱歌，他自己亦想做歌手，故此出道頭幾年都有學唱歌，但後來自覺才華不及同期新人，加上唱片業市道不景氣，最終他選擇專注演戲，這一走，就是29年。

他重演以前在片場傻更更一幕，講到他在火場中搜索，要拿著電筒查看，不過電筒明明照向右邊，浩然卻望了左邊，直言：「我係連最基本嘅嘢都做唔到嘅演員，拍完《十萬火急》係好沮喪！」（王海圖、蕭堃桁攝）

被杜琪峯帶去多明星大場合 遭冷待成進步動力

杜琪峯對黃浩然確實偏愛，卻從不溺愛，雖然被網民形容為「做錯就X」的杜Sir沒有責罵浩然，但他選擇用另一種方式去栽培他，特地帶浩然去參加巨星雲集的活動，由得他在一旁被冷落：「越係大型嘅活動，越係好多大星嘅活動，佢就越叫我去，要俾你感受吓，會唔會見到咁覺得自己好似少少俾人冷待，冇人訪問你，冇人理你。而你望到『其實我要努力喇，我要再努力多啲，希望第日可以成功啦！』佢唔會因為覺得冇人理你而叫你唔好去，你去囉，感受吓乜嘢係現實。」他從杜Sir身上學到的就是：「呢個世界係唔會有僥倖，唔會有僥倖可以俾你一個冇料嘅人去成功！」以及「自己要尊重自己人哋先會尊重你，當你唔做好你嘅嘢，做好你嘅本分，唔尊重你自己，咁其實不如唔好做。」

杜琪峯特地帶浩然去參加巨星雲集的活動，由得他在一旁被冷落：「越係大型嘅活動，越係好多大星嘅活動，佢就越叫我去，要俾你感受吓，會唔會見到咁覺得自己好似少少俾人冷待，冇人訪問你，冇人理你。而你望到『其實我要努力喇，我要再努力多啲，希望第日可以成功啦！』（Instagram：wonghoyinraymond）

問到在大明星面前，是否真多了一股力爭上游的動力，他坦言自覺渺小，亦經過不開心的瓶頸期：「喺嗰一個階段，其實幾迷惘嘅，我點樣做好呢？我點樣可以去做好呢？」他只有逼自己更努力去進步，做gym、跟羅冠蘭學戲、冇工開的日子也去片場旁聽偷師等等，只求讓觀眾接受，「你有陣時人嘅嘢好怪，你越急，你越係驚，你就會越大嘅壓力，你就會越做得唔好， 嗰時其實有樽頸位，直至真係《新紮師妹》，喺嗰度你開始搵到啲樂趣。」

本想做歌手的黃浩然，後來專注拍戲，但自覺渺了又壓力大到做不好，經歷了一段瓶頸期。（王海圖、蕭堃桁攝）

《新紮師妹》成轉捩點 開始找到拍戲樂趣

《新紮師妹》的「劍雄」成為了他的轉捩點，不但讓他認識了現任太太，也讓浩然感受到演戲的滿足感，他最記得為了騙吳彥祖要扮古惑仔去命令楊千嬅「做雞」的場口，「我係未演過喜劇嘅，一路拍，一路同導演溝通大約要點，好多嘢就即場發揮，自己做嗰個感覺。嗰時我好記得仲係用菲林同埋VHS去錄，拍完之後好似唔知一個星期，剪咗個rough cut，喺部機play出嚟，大家都覺得好好笑，每日嗰餅帶就擺咗喺個mon隔籬，得閒啲人就插嗰餅帶落去睇，跟住就會笑。咁大家又覺得呢個角色呢場戲幾成功喎，當然到出街好開心，就係觀眾同我哋嘅諗法都一樣，都覺得嗰場戲係好笑，亦都增強咗自己信心嘅。」

《新紮師妹》的「劍雄」成為了他的轉捩點，不但讓他認識了現任太太，也讓浩然感受到演戲的滿足感，這個角色至今仍是深受觀眾喜愛的代表作。（《新紮師妹》劇照）

他最記得為了騙吳彥祖要扮古惑仔去命令楊千嬅「做雞」的場口，因為片場上下翻睇時都捧腹大笑，令他找到喜劇的滿足感。（《新紮師妹》劇照）

《PTU》「捽甩佢」一幕 怕交不到戲累全家

及後在《PTU》裡，他切切實實體現到何謂「銀河映像，超乎想像」，戲中眾人好像走了很多路，但其實來來去去都是杜琪峯公司5分鐘步程的地方，他因而學會在有限空間裡創造無限。之後浩然又講到最經典的「捽甩佢」一幕，他當時正站在後方看任達華不斷掌摑飛仔，感覺比自己被摑更得人驚，怕自己表情交不足戲：「雖然我唔係主嗰part，但係我係喺現場，我企喺後面望住佢打，嘩！你會諗，呢啲位，如果你喺個wide shot都瀨嘢呢，就鬧梗㗎啦！平時唔鬧你，但係呢啲咁緊要嘅戲，你衰咗你就好大鑊㗎喇！你喺旁邊睇住人俾人打，而你NG喎，累全家你會好內疚㗎，所以真係仲驚。」

黃浩然自覺在《PTU》表現不好：「杜生拍嗰陣話你俾心機，呢個戲好有機會，你做好啲啦，但係自己把握唔到，25年嗰陣佢再重播一次，我哋都有喺戲院睇，會覺得如果嗰陣時自己有啲經驗，再俾心機啲，真係有機會可能有提名？或者會更好囉個結果，所以都覺得係浪費咗嗰個機會。」（資料圖片）

浩然又講到最經典的「捽甩佢」一幕，他當時正站在後方看任達華不斷掌摑飛仔，感覺比自己被摑更得人驚，怕自己表情交不足戲累街坊。（《PTU》劇照）

講到任達華掌摑古惑仔，他七情上面！（王海圖、蕭堃桁攝）

黃浩然私心喜歡《追擊8月15》，他形容自己飾演「奸奸地、柒柒地」的警察，劉著二撇雞造型，而墳場這幕要跌在玫瑰花的戲他最深刻。（《追擊8月15》劇照）

影壇轉戰電視台 木人巷訓練火速進步

2006年電影圈市道低迷，黃浩然面臨8、9個月沒戲拍的困境，繼而接受金牌監製梁家樹邀請投身TVB，從關永忠監製的《兩妻時代》開始，浩然深受曾勵珍（珍姐）及梁家樹、梅小青等喜愛，雖然不是「親生仔」，卻機會不斷。電視台很多人想躍上大銀幕，可是黃浩然卻是由影壇轉戰電視台，於部份人心目中或是「降呢」，他卻直言當時完全沒有「hard feeling」，「有冇一個關口呀？嗰一刻真係冇諗咁多，你冇飯開喎！你冇嘢做喎！有新嘅機會自己會覺得好感恩，係一個轉機。」他認為有流動就有生機，因此當時是「嘍飯應」，「有演出機會，就係可以俾人睇到，亦都真係要搵食㗎嘛，要開飯㗎嘛。」

雖然06年加入TVB，但早在2001年黃浩然已幫亞視拍劇，其中最深入民心的，必數《情陷夜中環》。（亞洲電視）

帶黃浩然入TVB的，是金牌監製梁家樹先生。（Instagram：wonghoyinraymond）

10年間日睡4小時感覺被掏空 止痛藥咖啡煙不離手

他在電視台吃得很開，是收視福將之一，但這亦為他帶來逾10年日夜顛倒的非人生活，他表示：「我有十年時間，每日係瞓唔超過四個鐘。有啲人可以喺公司沖個涼，瞓喺車，但係我唔得，我點都要返一返屋企沖個涼，瞌一陣咁樣，如果超過三個鐘我就會上床瞓囉，如果係唔超過三個鐘，我就喺個廳嗰度釣魚㗎咋。」面對排山倒海的工作量，每日生活只得開工和睡覺，完全活生生把黃浩然掏空，沒半秒喘息讓他停下來聽聽自己內心的聲音、思考下一步行動，也因此他留在這個其實不太舒適的舒適圈達13年之久。講到當年的Chur爆生活，最極端例子是拍攝《巾幗梟雄之義海豪情》與《公主嫁到》重疊的那一個月：「我兩個劇都係做男二，都好多戲份嘅，我試過係有五組通告，係連續60個鐘，古裝拆咗個頭，gel返個蛋撻頭，就去返民初，民初完又戴返個假髮又去返古裝，係60個鐘，有得瞓可能都係三四粒鐘。（記者：真係想像唔到點做。）係你一句對白都講唔到，你最差嘅狀態係⋯一開口已經講唔到嘢，個腦白晒㗎！」

講到當年Chur爆生活，最極端例子是拍攝《巾幗梟雄之義海豪情》與《公主嫁到》重疊的那一個月：「我兩個劇都係做男二，都好多戲份嘅，我試過係有五組通告，係連續60個鐘，古裝拆咗個頭，gel返個蛋撻頭就去返民初，民初完又戴返個假髮又去返古裝，係60個鐘，有得瞓可能都係三四粒鐘。」（《巾幗梟雄之義海豪情》劇照）

浩然自言雖然暴躁、不易相處，不過優點是從不推job、不投訴，也不怨辛苦，接了工作就盡責任將它完成，以免為他人帶來麻煩。而為了撐下去，他睏就「隊」咖啡、一日食三包煙，還學會了「止痛藥當糖食」：「3、4度拍啲落水戲，半夜、冬天、6度以下叫我剝衫拍打戲，成晚唔可以着返件衫，真係好凍嘅情況，我驚自己病，我試過一路拍一路食Panadol，我係嗰啲人嚟，我唔可以俾自己病。」

黃浩然以往眼瞓就「隊」咖啡、一日食三包煙，還「止痛藥當糖食」，一切只為了不讓自己病。（王海圖、蕭堃桁攝）

捱出禍身體響警號 突患免疫系統罕見病

他極力阻止自己病倒，但物極必反，長期熬夜及睡眠不足之下，身體最終卻向他來一個大反撲！那是2014年9月的事，他正拍完台慶劇《名門暗戰》，飛往澳洲參與TVBI宣傳及舉行粉絲見面會，一上機已開始發病：「我諗我成20年冇發過燒，開始係有啲低燒，一路都唔退，食咗啲Panadol就開始會退燒，但係唔食又發返；我冇乜點理佢，覺得冇乜嘢，跟住就去咗澳洲做TVBI嘅宣傳，一上機就開始講唔到嘢，個口好似好多痱滋咁， 好痛呀個喉嚨！你諗吓，我粉絲見面會喎，但係我基本上全程都冇講過嘢咁滯，淨係棟個人喺度，越嚟越嚴重，個喉嚨好痛……」

黃浩然憶述起患貝塞特氏症的經過，指最初是滿口痱滋，喉嚨極痛，完全說不出話。（王海圖、蕭堃桁攝）

浩然在當地求診，可惜食完喉糖對病情也毫無幫助，不過他回港後依然沒有放過一日假，隨即死撐開工拍了個戶外用品廣告：「我睇返啲相，其實已經腫晒㗎喇個人，好腫，好唔正常，係一個好重病嘅樣嚟㗎，嗰輯相最後用唔到。」廣告後翌日他就出席了主演劇集《張保仔》試造型見記者的活動，當時黃浩然戴了圓框眼鏡，大家都以為是讓海盜造型更神似，但原來真正目的是為了遮蔽他那腫如雞蛋的眼睛，這亦是他被逼停工前最後一個工作。他憶述：「我係見記者都講唔到嘢，好似啞咗咁，跟住我好記得一離開咗TVB個停車場，我就打俾我老婆，用我僅餘嘅聲音『幫我book入醫院啦，我頂唔順！』一入到醫院，因為我太太嘅舅父亦都係我嘅主診醫生，佢就話『喂，佢唔對路喎，佢唔得喇！佢唔好拍喇！』我係冇試過係因為我推一個工作而舒一口氣。」

廣告後翌日他就出席了主演劇集《張保仔》試造型見記者的活動，當時黃浩然戴了圓框眼鏡，大家都以為是讓海盜造型更神似，但原來真正目的是為了遮蔽他那腫如雞蛋的眼睛。（王海圖、蕭堃桁攝）

首次推Job反鬆一口氣 火速被易角引反思

醫生指出浩然所患的，是罕見的免疫系統疾病——貝塞特氏症，病因不明，不過醫學上普遍認為壓力是誘因之一，嚴重者除了可能全身皮膚潰爛，更有機會因血管併發症等致命。浩然於是聽從醫生建議停工，請太太莫家嘉致電珍姐辭演張保仔，然而The show must go on，公司很快就找人補上其主角崗位，這亦讓黃浩然有了很大反思：「好快，第二日我知道佢哋已經搵咗第二個人，就搵咗Tony洪永城，亦都令我反思嘅呢件事。我喺工作上冇咗呢個角色，可能唔夠24小時已經有人可以代替你，但係……我個仔、我老婆、我阿媽，如果冇咗我呢個仔，根本冇可能可以有人代替你。我都會喺度諗喇，究竟我點行呢？原來其實你自己都幾重要喎，亦都會知道要好好咁珍惜同屋企人相處嘅時間。」

黃浩然因病辭演《張保仔》，由洪永城臨危受命頂上，不過黃浩然最終也在大結局彩蛋式亮相！（Instagram：wonghoyinraymond）

黃浩然有了很大反思，他說：「我喺工作上冇咗呢個角色，可能唔夠24小時已經有人可以代替你，但係……我個仔、我老婆、我阿媽，如果冇咗我呢個仔，根本冇可能可以有人代替你。我都會喺度諗喇，究竟我點行呢？」從此他更珍惜與家人相處的時間。（王海圖、蕭堃桁攝）

曾9個月沒抱兒子 老婆忍耐力強也終求救

回想過去，浩然對家人充滿內疚，大仔出生時他正忙於拍攝《我的如意狼君》，剪完臍帶就趕回廠開工，之後又接著開拍《拳王》：「我有八、九個月冇抱過個大仔，佢都容忍咗我。」此外，浩然自爆平時收工回家似喪屍，「你見我喺出面好似好多嘢講，或者有幾搞笑，但係好多時你返到屋企對住另一半或者屋企人，真係好似喪屍咁，攤喺梳化，撳着電視新聞台，不斷喺度loop，冇表情，佢同你講嘢你又完全冇反應，屋企又乜都唔理，好多時我哋依行會係咁㗎，我自己就直程係㖭啦。」但太太亦沒有怪責他這一面，繼續默默包容忍著。

大仔初出生時，黃浩然剪完臍帶就立刻趕返TVB開廠，之後劇接劇，他試過8、9個月沒抱過兒子。（Instagram：wonghoyinraymond）

黃浩然指自己收工回家後已累得像喪屍：「攤喺梳化，撳着電視新聞台，不斷喺度loop，冇表情，佢同你講嘢你又完全冇反應，屋企又乜都唔理，好多時我哋依行會係咁㗎，我自己就直程係㖭啦。」但太太亦沒有怪責他這一面，繼續默默包容忍著。（王海圖、蕭堃桁攝）

他指家嘉很諒解其工作性質，基本上處理到的都不會勞煩浩然，而他也曾有一段時間視作理所當然：「搵好多藉口，覺得做嘢就大晒，我做嘢喎，你咪要去take care頭家囉！」直至家嘉一邊照顧大仔、一邊懷著細仔，最不舒服、最需要人照顧的時候，浩然卻又要出埠拍劇，那是太太第一次向他求救：「有個監製就啱啱升監製，以前佢做PA嗰陣我已經同佢合作，佢就同我講『我升監製喇，不如你做啦，但係要出埠嘅。』我話好呀好呀，跟住我同我老婆講，佢好少會叫我唔好做一個job嘅，但嗰次佢話『你要出埠，我搞唔掂，你出埠，分分鐘離婚㗎喇！』」亦正因這句話，他第一次推掉工作：「佢係一個好強嘅人，佢基本上搞得掂呢，佢係從冇試過向我求救，佢有咩嘢都係瞇埋眼衝，做咗佢，但係嗰次佢同我求救，我就知呢樣嘢係好嚴重。」

老婆陀住細仔時，黃浩然原本準備應監製好友邀請出埠拍劇，但最終老婆說：「你要出埠，我搞唔掂，你出埠，分分鐘離婚㗎喇！」他亦因為這句話，諒解到對方一個人既要照顧大仔又要承受懷孕帶來的不適，首次推job。（王海圖、蕭堃桁攝）

黃浩然形容太太：「佢係一個好強嘅人，佢基本上搞得掂呢，佢係從冇試過向我求救，佢有咩嘢都係瞇埋眼衝，做咗佢，但係嗰次佢同我求救，我就知呢樣嘢係好嚴重。」（Instagram：wonghoyinraymond）

內疚為工作忽略家人 早年甚少一家外遊

幸好那次推卻了，因為劇組最終未能如期殺青，若他參演的話，將錯過細仔的出生。而經歷過大病之後，他更對從前忽略家人深感內疚：「之前喺電視台，話放假去旅行，我都唔敢plan，我好內疚呀依樣嘢！離開電視台之前，你唔會知下一個工作係幾時，編排到俾你你就要做㗎嘛，你唔可以推㗎嘛，但係如果我book晒機票，同啲小朋友去旅行，咁我點呢？所以其實，內疚喺電視台嗰十年八年係好少陪屋企人，或者陪小朋友、去吓旅行，好少。」幸好大病一場後他放慢了腳步，劇集減產至每年一兩部，追回失去的時間，陪伴兩個兒子成長；最終他在2021年正式離開TVB，他坦言：「我望到啲仔，覺得佢哋都好鍾意接觸新事物吖，點解我唔試吓呢？原來我自己其實都仲好有……一啲憧憬，對於電影圈或者大銀幕睇到自己嗰個滿足感，原來都仲係好大嘅時候，我就諗，好啦，我都要跳出呢個舒適圈。」

黃浩然十分內疚早年甚少與家人去旅行，但近年他努力追回時間，不想錯過兩個兒子的成長。（Instagram：wonghoyinraymond）