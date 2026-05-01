姜濤宣布今年暫停出歌　指Haters會開心：唔使聽姜濤唱歌污染耳仔

MIRROR成員姜濤昨日（30日）迎來27歲的生日，日前（29日）他已經在啟德體藝館與6000名姜糖慶祝生日，而生日正日他則在家自己過，晚上11時半，姜濤戴著帽與口罩，在社交平台開直播與姜糖互動，更在直播中宣布今年的一個重要決定。

姜濤在啟德體藝館與6000名姜糖慶祝生日。（葉志明 攝）

姜濤宣布今年暫停出歌

姜濤在直播中表示現在已經是5月份，往年他已經推出了一至兩首歌，但是今年卻一首都未有，然後他正式宣布今年將不會出歌：「我今年係會暫停所有出歌嘅計劃，呢個係我大概幾時，好似係差唔多兩三月兩個月前嘅諗法。應該話由上年自己嘅concert完咗之後，過咗兩個月要製作新歌嘅時候，我仲記得嗰個時候係去錄 MIRROR嘅團歌嘅車程入面，嗰個時候差唔多已經係二月尾三月嘅時候。」姜濤直指兩個月前他已經有暫停推出新歌的想法。

姜濤宣布今年暫停出歌。（直播截圖)

姜濤表示公司有問過他什麼時候出歌，但那一刻他覺得像「例行公事」一樣：「係喎，要出歌啦，出咩呢？」當下他就在車上思考到底要出什麼，因為他以往有很多的想法：「我都知道好多人話，你又唔識作曲，你又唔識寫詞，你又唔出名，你憑咩話你自己諗到啲咩出啲咩歌咁樣。其實我又唔係想解釋啲咩，純粹想同大家講返，雖則我試過作曲嘅，但太難聽。」在這個短短的車程內，他想了很多：「我喺個車程入面經歷咗呢啲思想掙扎之後，喺落車前五分鐘，我就覺得不如今年唔好出歌。即係既然冇呢個就唔好出，其實我都想畀自己靜一年，唔好話一年啦，即係靜一段時間，喺音樂呢條路上想自己去沉澱下去，去搵下一啲新嘅自己畀大家睇。」

姜濤表示公司有問過他什麼時候出歌，但那一刻他覺得像「例行公事」一樣。（直播截圖)

姜濤謂好多唔鐘意佢嘅人會好開心

姜濤又謂公司擔心不出歌會被粉絲罵：「佢哋都話你唔出歌你會畀人鬧㗎，我先話我今日想開個live，親自同大家交代返呢件事。」他又苦笑地表示：「我相信有好多一啲唔鐘意我嘅人都好開心，今年終於唔使聽到姜濤呢條友去唱啲咩歌污染我耳仔，啱嘅，你哋今年唔使聽啊，就係咁啦。」