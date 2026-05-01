姜濤自揭讀到中一掀成員學歷話題　陳卓賢先係真正的學霸男神

MIRROR成員姜濤日前（29日）在生日會上自揭學歷只有中一程度，更表示自己曾說謊自己完成中三學業。不過他已於青年學院（邱子文）完成運動教練文憑課程，該課程在香港資歷架構下屬於第三級，亦等同於中學畢業程度。而MIRROR其他成員的學歷亦成為了大家茶餘飯後的話題，現在看一下MIRROR其他成員的學歷。

姜濤在生日會上自揭只有中一程度。（葉志明攝）

相較之下，其他成員中不乏學霸：

呂爵安（Edan）在中學文憑試（DSE）中以最佳五科25分的成績入讀香港大學工商管理學（資訊系統）學士課程。

呂爵安係學霸。（IG@edanlui）

盧瀚霆（Anson Lo）則在DSE中取得23分，其中中文科更獲得5*的佳績，成功入讀香港城市大學工商管理學士（商業分析），但最後為追求跳舞夢想而選擇退學。

盧瀚霆Anson Lo DSE都有23分。（麥超億 攝）

陳卓賢（Ian）則於香港城市大學順利修畢公共政策與政治系，他的學系最低門檻都要DSE中獲得六科至少要30分以上的成績。

陳卓賢先係學霸男神。（陳卓賢《那抹柔光，名為你》MV截圖）

王智德（Alton）於香港城市大學電子物流及科技管理學學士。

王智德(Alton)都讀到大學。

陳瑞輝（Frankie）於香港理工大學酒店業管理（榮譽）理學士。

陳瑞輝 。（Facebook@Viu TV）

邱士縉（Stanley）於香港城市大學電腦科學畢業。

邱士縉於香港城市大學電腦科學畢業。（陳順禎攝）

柳應廷（Jer）於香港浸會大學國際學院文學副學士（傳理學）。

柳應廷傳理學畢業。（Facebook@柳應廷 Jer Lau）

邱傲然（Tiger）畢業於香港浸會大學電影學院高級文憑。

邱傲然（Tiger）。（劇照）

江𤒹生（Anson Kong）畢業於聖公會李炳中學。

AK中學畢業。（IG@_kisang）

李駿傑（Jeremy）中學畢業。

李駿傑@MIRROR（官方提供圖片）

楊樂文（Lokman）畢業於新會商會陳白沙紀念中學。