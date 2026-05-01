魔音女團｜冼靖峰任助教被狂踩　網民狠批質疑他教人資格

TVB全新綜藝節目《魔音女團》即將於下星期播出，16位練習生密集式訓練得如火如荼，她們的苦練成果即將可以見到。近日一眾練習生在社交平台釋出一系列的宣傳照，而主持及助教們亦有直傳照。助教之一的冼靖峰亦在社交平台分享了宣傳照並寫下：「#魔音女團 . 📍5月4號 22:30 翡翠台📍 LET‘S GO🔥🔥 冼助教上線🤟🏻🫡 . #keepfighting #我都要跳舞bro✋🏻」

冼靖峰亦在社交平台分享了宣傳照並。(thread圖片)

網民重提當年「殭屍舞」

當中冼靖峰提到「我都要跳舞」後，不少網民留言重提3年前他參加節目《亞洲超星團》時跳舞的短片，並挪喻他：「佢哋能夠被你教跳舞嘅話真係榮幸。」而他的「舞功」都認真慘不忍睹，這一方面亦是他的短處。不少網民都留言批評他跳得差，更直指「阿豬阿狗係咪都可以教人」。但亦有網民出言拍他並不是教跳舞，而是教唱歌，但仍有網民質疑他教人的資格。

不少網民留言重提3年前他參加節目《亞洲超星團》時跳舞的短片。(thread圖片)

網民的留言有：「痙攣咁」、「sor, 口衰都係要講。次次睇都好尷，睇太多街舞節目，呢個真心唔知跳乜X」、「雖然真係跳到好X，但手腳郁得多過頂流，打和啦」、「似觸電多過跳舞」、「佢真係臉皮好厚」、「咪教壞人」、「確定係跳緊舞？好尷尬」、「佢真係扮張敬軒導師扮到乜都照跟 自稱冼助教 癡咗線！」

網民覺得冼靖峰教人跳舞真係差啲。(thread截圖)

冼靖峰真係教人跳舞？(thread截圖)

冼靖峰做助教好多人批評。(thread截圖)

真係好多人批評。(thread截圖)