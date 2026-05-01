阿嬌賀阿Sa大婚　親贈「鑽石之王」頸鍊作嫁妝估值近48萬

在英皇高層霍汶希（Mani）探班VLOG中，阿嬌（鍾欣潼）為慶祝好姊妹阿Sa（蔡卓妍）大婚，在排練期間突然拿出鑽石項鍊作為新婚禮物，並親手為其戴上。這份重禮隨即引發網民熱議，有眼尖網民起底這份「天價嫁妝」竟然不輸阿Sa老公送出的兩卡鑽戒！

阿嬌同阿Sa多年來情同姊妹。（IG@q_gill）

鑽石項鍊疑似來自「鑽石之王」

阿Sa於4月28日正式官宣與細10歲的星級健身教練林俊賢（Elvis）結為夫妻。作為多年靈魂伴侶的阿嬌，在排練現場送上驚喜。據悉，該鑽石項鍊疑似來自「鑽石之王」HARRY WINSTON（海瑞溫斯頓）的經典Sunflowers（太陽花）系列。網民參考官方售價，估計該項鍊價值高達人民幣 475,800元。 該系列以花卉交織設計，被粉絲解讀為「雙生花」——寓意Twins兩人共榮共生，見證阿Sa從青春美少女步入人生新階段。對於阿Sa大婚，阿嬌在回覆傳媒時就表示：「恭喜我個最佳拍檔，好開心係生活中佢終於搵到一個最佳拍檔！由第一日聽佢同我講，我就好激動好感動，而家講返都係好感動，祝佢哋新婚快樂！白頭到老永結同心，快d生個bb啦。」

阿嬌突然送上驚喜！（IG截圖）

好大粒呀！（IG截圖）

好靚！（IG截圖）

感動！（IG截圖）

並肩前行25年。（IG@q_gill）

阿Sa蔡卓妍兩卡Tiffany鑽戒價格同樣驚人

在公開的婚照中，除了新人幸福的笑容，最引人注目的莫過於阿Sa蔡卓妍手上的巨型鑽戒。眼利的網民根據照片火速「起底」，認出該鑽戒是來自國際知名珠寶品牌 Tiffany & Co. 的經典 Tiffany® Setting 六爪鑲嵌鑽戒。目測鑽石至少達到兩卡，價值不菲，估計售價約由45萬港元起跳，奢華璀璨，完美輝映阿Sa蔡卓妍的巨星氣質。