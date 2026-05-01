Lucy被「李老母」連環晒醜照　網民斥帶頭欺凌：女大個一定好憎你

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩女，8歲大女李元元（Lucy）憑藉可愛冬菇頭與超強表演慾，成功彈出，在IG更吸粉逾54萬，一度成為廣告界寵兒。不過，自封「李老母」的Sophia過往的育兒作風屢惹爭議，近日她接連在社交平台公開Lucy的「醜照」與尷尬影片，再度引發公關災難，在Threads上被大批網民一面倒狂轟，斥責她帶頭網絡欺凌親生女兒。

李璨琛和太太梁志瑩有兩個可愛女兒。（IG@lucy.is.good）

一家四口。（IG@lucy.is.good）

陪囡囡講故事。（IG@lucy.is.good）

李璨琛同大女李元元猜枚。（IG@lucy.is.good）

「李老母」每次現身都靚靚登場。（IG@lucy.is.good）

Lucy媽自封「李老母」。（IG@lucy.is.good）

大晒囡囡凸肚大字馬照

早前，Sophia上載了一段Lucy穿上獨角獸吊帶貼身衫的影片。片中Lucy挺着大肚腩休閒地看電視，負責拍片的Sophia在鏡頭後發出魔性笑聲兼要求囡囡「縮肚」，Lucy隨即縮肚兼大做一字馬。Sophia及後發文將女兒擺上枱：「大家不如一齊認真估吓家姐嘅腰圍有幾多吋？」

Lucy媽叫大家估Lucy肚腩有幾多吋？（IG@lucy.is.good）

Lucy媽叫大家估Lucy肚腩有幾多吋？（IG@lucy.is.good）

Lucy「鼻哥窿」相被李老母取笑

昨日（4月30日）Sophia再於社交平台發帖，貼出Lucy兩、三歲時與現時8歲的對比圖。相中刻意捕捉了Lucy撐大鼻孔、睡眼惺忪的模樣，Sophia更開玩笑寫道：「我覺得家姐個鼻哥窿keep得幾好 😂」。由於Lucy現時已步入小學階段，開始有自尊心，此等疑似醜化女兒的舉動瞬間點燃網民怒火。

「李老母」又話Lucy鼻哥窿keep得好好。（IG@lucy.is.good）

細個就得意。（IG@lucy.is.good）

大個又被post就......（IG@lucy.is.good）

公開家姐幫妹妹撩鼻屎片段：

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網民痛批出賣親女當有趣

面對Sophia將女兒醜態公諸於世的行為，網民在Threads上群起圍攻，留言怒斥她不懂保護女兒：「好少見阿媽會bully自己個女」、「變態行為去到幾盡 前所未見過有一個阿媽挖苦自己的女兒的醜態 」、「你明知呢張係醜照都要post出嚟，做你個女真係陰公」、「初時以為係haters po🙂‍↔️ 」。更有網民毫不留情地直斥：「你呢啲唔係叫幽默感，係出賣自己個女... 連自己個女都唔好好保護，你心地真係好差！你個女大個一定好X憎你！」

在一片罵聲中，平時好喜歡與網民互動的「李老母」未有半句回應，反而有網民挺身為Lucy平反：「有朋友嘅仔女係Lucy同學，話Lucy 好有禮貌又好乖，可惜佢媽咪令到大眾對Lucy有誤會😮‍💨 」今年8歲的Lucy已入讀小學，平時多才多藝，學習鋼琴並有過舞台演出經驗；平時亦很疼愛細妹Sucy（李斐斐），絕對是一位暖心的家姐。

網民一面倒全插「李老母」。（IG@lucy.is.good）

姊妹互動溫馨相片：

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屢爆爭議曾播「收皮」片 不當言論曾致IG被消失

事實上，這已非「李老母」首次因育兒方式惹禍。早在Lucy三歲時，Sophia就曾拍片任由女兒講出粗俗字眼「收皮」，自己則在旁大笑未加阻止，被外界狠批教壞細路；其後她又曾因以「廟街」等字眼形容女兒的舉止，惹來極大爭議，更一度導致Lucy的IG帳號「被消失」。如今再因連環晒出女兒醜照而遭炎上，難怪大批網民對其出位行徑感到反感。