王灝兒JW曬評級10「殘次」Pokémon卡　網民轟PSA本尊親回：冷靜啲

Pokémon卡推出已久，不少罕見或受歡迎卡牌都有價有市，炒賣風氣更十分盛行。日前王灝兒JW、方皓玟等人在YouTube頻道節目《PokeCAST》分享自己的Pokémon卡收藏，吸引到網民和卡友留意之外，也有人驚覺原來她們也是Pokémon粉絲。



王灝兒JW和方皓玟曬Pokémon卡珍藏。（Threads截圖）

網民錯重點？搞笑炮轟PSA評級標準

王灝兒JW和方皓玟貼出她們和收藏的比卡超卡合照後，在Threads上惹來討論。有網民怒斥PSA（收藏卡鑑定服務）中立性成疑：「我們憤怒了，本人嚴重強烈質疑廠商PSA評級的標準及中立性，一張彎彎曲曲的卡，為什麼可以獲得10分評分，請PSA官方盡快回應」。

呢位網民好有幽默感。（Threads截圖）

曲線變形實為P圖走位 網民高質抽水

從照片中清晰可見王灝兒JW手上的卡牌明顯「變形」。不過，明眼人都知這位網民純屬開玩笑，事關卡牌「變形」其實是照片經後期P圖後出現的走位所致，不少網民都讚「樓主靚抽」，帖文實屬是高質抽水，又有網民不嫌事多，留言：「沿著你設計那些曲線」、「PSA 可恥」、「Hahaha….. 真。曲線」、「要為PSA講句公道說話，其實佢地超貼心，見到張卡彎彎曲曲就俾返個相同形狀嘅殼」。

網民：「PSA好貼心，連個外殼都係曲嘅。」（Threads截圖）

真相大白！JW親自留言解畫

在帖文公開約10多小時後，王灝兒JW就親身回應：「各位大哥冷靜啲，張相唔係我電話影，我自己連張相自動P咗圖我都唔知」，終於真相大白！

王灝兒JW親回：各位大哥冷靜啲。（Threads截圖）

常見Q&A

問題1： JW 王灝兒的Pokémon卡為何變形？

答案1： 根據JW王灝兒本人於Threads上的親自澄清，卡牌變形並非實物受損，而是因為拍攝時手機相機的自動修圖（P圖）功能導致照片出現走位與視覺扭曲。

問題2： 網民為何炮轟PSA評級標準？

答案2： 網民在照片中發現嚴重變形的卡牌卻被裝在評級卡磚中，因此搞笑「抽水」質疑PSA的中立性。這其實是網民看穿了照片因 P 圖變形後，故意配合語境開的網絡玩笑。

問題3： 網民口中的PSA評級機構是什麼？

答案3：PSA（Professional Sports Authenticator）是全球最權威的第三方收藏卡鑑定與評級機構之一。他們專門為Pokémon卡、球員卡等提供真偽鑑定及保存狀態評分（滿分為 PSA 10）。在本次 JW 事件中，因為照片P圖走位導致卡牌看似在PSA專用塑膠卡磚內嚴重變形，才引發網民搞笑質疑其「中立性與標準」。