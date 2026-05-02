「拜金港姐」蔡嘉欣唯美孕照雙腳腫過豬蹄　極貪靚曾打肉毒桿菌針

前TVB小花、有「拜金港姐」之稱的蔡嘉欣（Kayan）自今年情人節宣布造人成功後，現時專心養胎準備迎接小生命。臨盆在即的她日前去到海邊影靚相留念，不過網民的焦點卻落在她嚴重水腫的雙腳上，引來大批「媽媽級」粉絲留言慰問。對此，蔡嘉欣火速在IG親自解畫，更自嘲現時連鞋都快着唔落。

蔡嘉欣係《2019年度香港小姐競選》五強佳麗。（IG@kayan.c）

今年情人節宣布造人成功。（IG@kayan.c）

每晚靠「抬腿神器」舒緩 下午即打回原形

從蔡嘉欣分享的靚相可見，身穿白色孕婦裙的她挺着巨肚在海邊留影，畫面相當唯美，但小腿及腳踝位置的水腫情況確實非常明顯。面對大批粉絲的關心，蔡嘉欣在IG限時動態上載了一張把雙腳放在墊上的照片，並發文向大家派定心丸：「昨日story收到好多媽媽嘅關心～大家唔使擔心，我會觀察住自己腳腫情況。」

她透露自己每晚都會用「抬腿神器」睡覺，所以每朝早起床時雙腳是完全不腫的，但去到下午就會開始水腫。她估計是因為懷孕後期，BB壓住血液回流的位置所致，並強調身體沒有感到不適。不過隨着預產期進入倒數階段，水腫問題變得更猛烈，她更幽默地指自己變了「Granny（奶奶）腳，幾Q呀」，並自嘲：「屋企啲鞋得返幾對着得落」。

對腳勁腫，難得蔡嘉欣仲話「幾Q呀」。（IG@kayan.c）

唯美孕照。（IG@kayan.c）

臨盤在即，對腳水腫問題惹關注。（IG@kayan.c）

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離巢TVB專心做富貴KOL

現年32歲的蔡嘉欣與圈外富貴男友Derek於2023年拉埋天窗，婚後一直努力造人，最終在2026年情人節當天於社交平台公布懷孕喜訊，興奮宣布：「2026年我們家要迎來一位小寶貝啦」。其實蔡嘉欣早在2024年已結束與TVB的5年賓主關係，現時除了專心迎接新生命，亦將全副精力放在經營其KOL事業上。

蔡嘉欣與圈外富貴男友Derek於2023年拉埋天窗。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣與圈外富貴男友Derek於2023年拉埋天窗。（IG@kayan.c）

今年情人節宣布造人成功。（IG@kayan.c）

無懼「拜金」標籤 曾大方公開10年醫美打針清單

入行前已是知名KOL的蔡嘉欣，經常在網上開箱名牌手袋及分享奢華生活，因而被外界冠上「拜金港姐」之名。不過她向來我行我素，從不避諱外界的標籤。早前她更在個人YouTube頻道上，大方分享自己過去10年的醫美經驗，坦言為了追求完美輪廓，臉上多個部位都曾接受過針劑注射，包括肉毒桿菌、透明質酸、少女針及膠原針等。其率直敢言、毫不掩飾的作風，反而為她贏得不少忠實粉絲的支持。

十年樣貌進化史。（YouTube截圖）

十年樣貌進化史。（YouTube截圖）

承認打瘦臉針，十年期仲打過好多針。（YouTube截圖）