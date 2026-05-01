陳法拉自編自導新片已完成　爆曾想過搵梁朝偉演出因為冇錢請唔起

國際影星陳法拉日前現身尖沙咀出席品牌代言活動。法拉以一身優雅打扮亮相，狀態大勇，吸引大批媒體圍觀。陳法拉接受《香港01》訪問時透露，此次行程非常緊湊，僅留港24小時。雖然行程匆忙，但她感到非常充實：「大會安排得好好，我好開心可以返嚟香港短暫見下朋友。琴晚一落機，就已經去咗餐廳同朋友慶祝生日，仲食咗海鮮！」



陳法拉出場，勁靚呀！（葉志明攝）

提到即將到來的母親節，法拉表示雖然母親不在身邊，但仍會提前慶祝。她笑言女兒對節日未必有概念，但平時非常有心思：「囡囡成日都會送禮物畀我，佢好鍾意做手工、畫畫或者寫卡，收到真係好開心。」她更透露，今年母親節她其實是充當「司機」，送女兒去參加多場小朋友的生日派對。

陳法拉舉手投足都十分有氣質。（葉志明攝）

陳法拉舉手投足都十分有氣質。（葉志明攝）

陳法拉步入會場。（葉志明攝）

有大批支持者等候陳法拉。（葉志明攝）

陳法拉自編自導新片已完成後期

除了演藝事業，法拉近年積極轉型。她驚喜宣布，由她自編自導的影視作品已經完成後期製作。她感慨這是一個突破自我的過程，並非常感激合作團隊。

被問到新片選角時，法拉自爆曾考慮邀請《尚氣》中的「兒子」劉思慕（Simu Liu）：「我都諗過其中一個角色想揀佢定係揀吳彥祖，收尾嗰時候俾我 cut咗，唔需要佢哋，我入邊有個仔好後生嘅，兩個 19歲同 23歲嘅兩個主角，如果將佢發展成為一個長嘅電影，可能當然中間就會多啲角色啦，我都想搵梁朝偉。我諗過到。（因為唔夠錢請？）係呀，我諗到時都會搵好多朋友幫手嘅。」

Marvel 影迷注意！回歸《尚氣2》口風超緊

作為首位參演 Marvel 電影的香港女星，影迷最關心的莫過於她會否回歸《尚氣2》，對此，法拉顯得相當謹慎，全程「封口」避談合約細節：「我都好希望可以再演 這個角色，但你知啦，Marvel 的東西係唔講得㗎嘛，簽咗合約。」

陳法拉出席品牌代言活動。（葉志明攝）

陳法拉出席品牌代言活動。（葉志明攝）

陳法拉分享心得和近況。（葉志明攝）

陳法拉分享心得和近況。（葉志明攝）

陳法拉和品牌負責人。（葉志明攝）

陳法拉keep得勁好。（葉志明攝）

陳法拉keep得勁好。（葉志明攝）

陳法拉自編自導新片已完成後期。（葉志明攝）

陳法拉自編自導新片已完成後期。（葉志明攝）

陳法拉避談回歸 Marvel 電影細節。（葉志明攝）

陳法拉避談回歸 Marvel 電影細節。（葉志明攝）

陳法拉和品牌負責人。（葉志明攝）