佘詩曼大馬活動騷白滑「女王腿」　不敵猛烈陽光肌膚曬「燶咗」

由佘詩曼（阿佘）擔正的劇集《正義女神》今晚（1日）迎來大結局，她將會聯同譚耀文、陳煒、周嘉洛等一班演員與現場觀眾齊齊收看。而在大結局播出前夕，人氣席捲亞洲的阿佘就率先飛到馬來西亞雲頂，為商場擔任開幕禮嘉賓。她以一身充滿霸氣的火紅色連身短裙上陣，大晒白滑美腿；不過因為在戶外烈日下長時間暴曬，事後阿佘慘呻自己曬到「燶咗」，惹來大批粉絲心痛。

《正義女神》今晚（1日）迎來大結局。（電視截圖）

火紅超短裙晒「女王腿」 坐低雙手護前防走光

今次大馬之行，阿佘穿上一襲火紅色的無袖披肩連身裙現身，設計極簡潔，完美展現出她緊緻修長的「女王腿」，氣場十足，絕無多餘贅肉，保養狀態極佳。不過，由於裙擺設計超短，阿佘在活動期間亦顯得相當小心。特別是當她需要坐低時，裙擺容易向上縮，為了力保不失，她即刻提高警覺，乖乖將雙手放在大髀前遮擋，以防走光。

佘詩曼大馬出席活動，要烈日當空暴曬，嫩膚即刻燶咗。（網上圖片）

坐低時小心翼翼防走光。（網上圖片）

大騷「女王腿」。（網上圖片）

多人圍觀。（網上圖片）

氣場十足。（網上圖片）

烈日下狂派福利 事後拍片展示「兩截色」傷勢

活動當日在早上舉行，阿佘全程表現親民，在台上跟觀眾打招呼：「今日天公作美好好天，好多謝大家嚟支持，好開心見到你哋每一位。」活動完結後，她更主動走近粉絲群作近距離互動，無論簽名或合照都照單全收。

然而，在烈日當空下暴曬近個半小時，阿佘最終不敵猛烈的陽光。事後她在社交平台限時動態上載了一段影片展示「傷勢」，片中見到她露出的手臂及肩膀位置被曬到通紅，與背部原本白滑的肌膚形成極明顯的對比。她更在畫面配上「燶咗」二字自嘲，令一眾網民大感心痛，紛紛留言叮囑她要做好防曬及曬後護理。

好受粉絲歡迎。（微博@佘詩曼）