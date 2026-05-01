東張西望｜龍太黃斑病變被指示「返屋企休息」　拖兩個月慘變失明

《東張西望》今日（5月1日）一集，龍太表示早前發現自己右眼患有黃斑病變，私家醫生轉介她到公立醫院治療，得知可以打針治療，但每支針需花費過萬。幸好她符合治療資格，及後到林姓私家診所接受治療。



龍太黃斑病變疑被冷處理。（《東張西望》截圖）

緊急件變「回家休息」：公院冷處理引發不滿

不過，事件就一波三折。龍太經私家醫生檢查後發生右眼玻璃體出血，所以並不能打針。之後林姓私家醫生寫轉介信着龍太到公立醫院，並在紙上寫明「緊急」，表示需要做手術。龍太到公立醫院就診，但醫生只着她回家，將枕頭墊高休息三個星期，等眼底的血被身體吸收。龍生向《東張西望》表示憤怒：「藥又冇，一滴眼藥水都冇。」龍太也說：「先生問點解急件要等三個星期，佢話我哋情況就係都係觀察住先啦。」

龍太黃斑病變，醫治過程一波三折。（《東張西望》截圖）

龍太視力受損。（《東張西望》截圖）

龍太表示對公院醫治手法感到不滿。（《東張西望》截圖）

眼科專科醫生向《東張西望》提供知識。（《東張西望》截圖）

龍太視力受損。（《東張西望》截圖）

多次覆診仍被要求「再觀察」

《東張西望》向龐朝輝眼科專科醫生徵詢意見，醫生指，會考慮替患者做玻璃體切除手術，清除瘀血，了解情況後再做治療，另外他也指出：「叫病人休息，墊高枕頭，呢個亦都係一個方法，令積血沉澱得快啲，睇清楚情況，呢個亦都係一種方式。」

龍太向《東張西望》表示，休息了三個星期後去覆診，但能見的光度減弱了。「情況差咗，冇進步到。我有話畀醫生聽，醫生話再觀察三到四個星期。」龐朝輝眼科專科醫生表示，如果情況未有改善，就要考慮及早清除積血。

龍太質疑公院醫治程序。（《東張西望》截圖）

龍生也感到不滿。（《東張西望》截圖）

其後公院方面派人跟進。（《東張西望》截圖）

其後公院方面派人跟進。（《東張西望》截圖）

龍生龍太表示，覆診時曾提及要報警和報《東張》。（《東張西望》截圖）

公院方面派人跟進。（《東張西望》截圖）

公院回覆。（《東張西望》截圖）

有得醫變冇得醫

2月24日龍太再次覆診，距離第一次求診已這去兩個月。龍太表示：「二月覆診情況再差啲，光度直頭係冇，好模糊，光度去到差唔多係2%左右。」龍太引述當時醫生意見，指已徵詢另一位更高級醫生，當時她的情況已無法進行手術，當時醫生說：「你要返去消化吓，右眼已經係放棄。」龍太指：「點解係咁都得，點解當時唔即刻做手術，而家先話我嘅情況已經做唔到。」龍太表示對醫療感到失望：「有得醫變冇得醫。」後來三月份，龍太前往台北做手術，但醫生仍表示，黃斑病變和出血醫治拖延太久，視力回復到0.2，0.3。醫治過程中，龍太收到投訴科電話，表示可以覆診詳細講述情況。