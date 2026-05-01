正義女神大結局｜高成彬庭上咆哮瘋癲大爆發　高淑樺竟是成魔主因

由無綫與優酷聯合出品的律政劇《正義女神》，今（1日）晚翡翠台八點半播映大結局。



《正義女神》今晚（5月1日）大結局。（TVB圖片）

高淑樺竟是高成彬成魔主因。（TVB圖片）

高淑樺竟是高成彬成魔主因

昨晚（4月30日）一集，言惠知（佘詩曼飾）要求傳召高成彬（劉倬昕飾）作證，質疑高成彬為何與曾公開出言侮辱其母高淑樺（陳煒飾）的張景翔（馮皓揚飾）成為好友，並針對高成彬身高指證其極有可能是真兇，終成功為繼女Tracy（樂珈嘉飾）脫罪，高成彬則以涉嫌殺人被捕。光正（譚耀文飾）接手處理「張景翔謀殺案」，與言惠知等合力追查更多指證高成彬線索…另邊廂，深感不妙的高淑樺（陳煒飾）搶先一步為成彬銷毁線索，因而發現高成彬手臂上聲紋的重大秘密，驚揭成彬成魔真相竟與自己有關…

高成彬會係點？（TVB圖片）

。（TVB圖片）

高淑樺高成彬終極關係走向必成焦點

成彬手上聲紋的內容是「Mummy I Love you」，原來成彬小時候十分愛媽咪，即使淑樺經常因工作繁忙欠缺陪伴，成彬依然冇扭計，更會主動向淑樺表達愛意，直到有一次，成彬遭綁架及受到嚴重驚嚇後，才漸漸走向現在極端…而被成彬相中成為獵物的死者，都有曾出言侮辱或對高淑樺不敬的共通點。

高淑樺高成彬終極關係走向必成焦點。（TVB圖片）

《正義女神》今晚（1日）播出的大結局，言惠知等人將取得極重要關鍵線索、揭開成彬真面目。（TVB圖片）

今晚（1日）播出的大結局，言惠知等人將取得極重要關鍵線索、揭開成彬真面目，而今晚的最大必睇位，是劉倬昕更上一層樓的癲瘋魔性演技！根據官方率先發布的劇照搶先睇，被揭盡底牌的劉倬昕將在法庭上大暴走、狠樣盡現，更會向高淑樺瘋狂咆吼。至於言惠知，則會首度以證人身份走上法庭，與檢控官譚耀文合力鋤爆劉倬昕。結局還會曝光Lydia（補習老師）及張景翔的死亡過程，及揭出親手將高成彬撫養成魔的高淑樺，最終會如何面對，兩母子最後又能否放下心結，齊齊成長？

除了劇力萬鈞的Final Case走向及「最強少年犯」高成彬的結局引人期待，《正義女神》結局周劇情亦加入了不少有趣及親情感人位，阿佘盤問挑機又高傲的高成彬時的「挑機大狀」式演繹，更為觀眾再次帶來演技上衝擊！不但眉頭眼額及嘴角輕率中盡顯信心及有勝算把握，就連「去片」時的肢體動作也帶著囂張，以極有新鮮感方法演繹出不一樣的張力及氣勢。

劉倬昕更上一層樓的癲瘋魔性演技。（TVB圖片）

劉倬昕更上一層樓的癲瘋魔性演技。（TVB圖片）

佘詩曼譚耀文樂珈嘉獲讚真似一家人

昨晚，當惠知成功為Tracy洗脫冤情後，二人在庭上的激動擁抱、以及在家中的溫馨互動，感動不少網民。為了安撫經歷了太多衝擊的Tracy，惠知回到家後刻意扯開話題、並針對光正廚藝「窒住晒」，成功令心情仍處於激動狀態的Tracy破涕為笑。「最強母親」惠知之後邊甜笑望著Tracy、邊雙手捧面做出Family Love Gesture「天天笑」，Tracy見狀即又笑又喊地提醒光正要一起做，最終眼泛感動淚光的三人齊齊捧著面邊做「天天笑」邊相視而笑，加上阿佘母愛滿瀉的眼神、場面十分感人，網民坦言三人真的很有一家人的感覺之餘，還感嘆以「少年犯」為主題的《正義女神》說穿了其實是一本「讓父母與子女一起成長的啟示錄」，不少家長均留言劇中很多劇情，都讓他們重新反思自己與子女的關係及相處，極有意義。