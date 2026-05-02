郭可盈林文龍慶祝拍拖31周年　16歲愛女林天若亭亭玉立高過媽咪

前TVB花旦郭可盈與林文龍在1995年因拍攝劇集《萬里長情》而結緣，拍拖9年後於2004年結婚，婚後育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿。昨日（1日）郭可盈在IG曬出與老公的甜蜜合照，還有一家三口的溫馨全家福，並寫道︰「時光如穿梭機般快，31拍拖周年紀念❤️❤️❤️一起繼續開心穿越未來！430💫#430穿梭機 #aqua」相中所見，郭可盈同老公頭貼頭合照，林文龍更扮咀嘴，兩公婆相當恩愛，而囡囡林天若亭亭玉立，盡得父母優良基因，更已高過媽咪，一家三口合照十分溫馨！

慶祝情人節。（IG@khy_official）

郭可盈與林文龍在2004年結婚。（IG@khy_official）

兩公婆不時去旅行享受人生。（IG@khy_official）

兩人育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿。（IG@khy_official）

慶祝拍拖31周年。（IG@khy_official）

慶祝拍拖31周年。（IG@khy_official）

囡囡已經高過媽咪。（IG@khy_official）

恩愛。（IG@khy_official）

恩愛。（IG@khy_official）

郭可盈家境富裕手持2億物業

出身富裕的郭可盈，爸爸郭達昌做塑膠廠起家，家族資產逾百億。港姐出身的郭可盈入行後極速上位，更與蔡少芬、宣萱及陳慧珊被譽為TVB四大花旦，2004年與林文龍結婚，2010年誕下囡囡林天若（Tania），一家三口幸福美滿，兩公婆亦逐漸淡出幕前，不時去旅行享受人生。據知郭可盈與林文龍手持多項物業，除了自住的西貢匡湖居4層高獨立屋之外，郭可盈在2005年曾斥資約5,000萬元狂掃「一號．銀海」4個1,200多呎的海景單位，估計手持至少近2億元物業！

有不少Hermès手袋。（IG@khy_official）

限量版Hermès Constance Bag。（IG@khy_official）

家族資產逾百億。（IG@khy_official）

有不少Hermès手袋。（IG@khy_official）

恩愛。（IG@khy_official）

結婚21周年。（IG@khy_official）

郭可盈一家到日本大阪旅行。（IG@khy_official）

一家三口住在西貢匡湖居4層獨立屋。（IG@khy_official）

聖誕節。（IG@khy_official）

郭可盈林文龍愛女林天若讀名校品學兼優

郭可盈多年來對囡囡都悉心栽培，Tania現時就讀於私立名校保良局蔡繼有學校，品學兼優的她曾獲獎學金，更曾連續三年奪得學科冠軍！除了成績優異之外，Tania更識畫畫、唱歌、彈鋼琴、結他、拉小提琴等，亦熱愛跳舞，尤其喜歡韓國女團BLACKPINK。Tania曾透露未來希望從事音樂相關的工作，譬如製作人、創作歌手、唱跳藝人或作曲家等等。今年1月郭可盈同林文龍為愛女大搞Party慶祝16歲生日，更送上大紥玫瑰及巨型鑽戒！

生日快樂！（IG@tanialam_ty）

一家三口溫馨合照。（IG@khy_official）

兩母女感情要好。（IG@khy_official）

慶祝生日！（IG@khy_official）

長腿！（IG@khy_official）