姜濤開Live七師傅瘋狂留言　霸氣表示：將來不論發生什麼事我養你

本地男團MIRROR成員姜濤前日（30日）迎來27歲的生日，他於生日前夕已經在啟德體藝館與6000名姜糖慶祝生日，而生日正日他則在家自己過，姜濤當晚11時半戴著帽及口罩，在社交平台開直播與姜糖互動，更在直播中宣布今年的一個重要決定，就是不會出新歌，直指兩個月前他已經有暫停推出新歌的想法。

姜濤。

姜濤宣布今年暫停出歌。（直播截圖)

七師傅叫姜濤baby

而在這個生日live當中，姜濤收到近2300個留言，其中包括七師傅 (七仙羽) 的連環留言。七師傅的留言語氣既寵溺又充滿哲理，瞬間成為網民熱話。七師傅的留言內容由鼓勵加油打氣、修行到「霸氣養你」。她的留言一開始是叫姜濤不要戴口罩：「不要戴口罩，看不到你」，又叫他不要理會外界目光：「Baby，不用理其他人怎，將自己强大，你就是一切，外界都是nothing，出不出名無所謂，有得就有失，名利會消耗福報。」

七師傅更自薦音樂才華，指自己擅長填詞，可以幫姜濤填詞：「我可以忙填詞，i am very good at, and非常專業，之前七救星、新年歌、和pixel組合的歌，omg，都是我創做的。」她叫姜濤不要限制自己，強調創作無限制：「曲風不要限制、要打破限制、創意没有限制的。我天生天馬行空、不受限制、不受控制」。

七師傅。（資料圖片）

七師傅瘋狂留言給姜濤。(ig截圖)

七師傅叫姜濤baby。(ig截圖)

七師傅霸氣養姜濤

而最令網民嘩然的是七師傅竟然說要養姜濤，她說：「將來不論發生什事，我養你，反正你不吃飯，用不了什麼錢。」她又邀請姜濤跟她修行：「找我修行吧、先修懒自己、强化自己、壯大自己，你看我遇到好多麻煩，都是靠修煉能免疫。」七師傅又大談人生哲理：「Baby，不用和大家說了，一萬個人有一萬個態度有一萬個心情，缺錢就對着地說：因為地最厚；人際關係問題就對着天：因為天最寬；心情躁就對着水：因為水最柔；精神不振就對着火：因為火最旺；迷茫时就對着山：因為山最稳。」又說：「Baby，我們生來清高、不爽的人請道走、我們是限量版好？何必心有千千結？！」

七師傅為姜濤打氣。(ig截圖)

七師傅鼓勵姜濤。(ig截圖)

七師傅大講人生哲理。(ig截圖)

七師傅給姜濤建議。(ig截圖)

七師傅自薦音樂才華。(ig截圖)

七師傅叫姜濤不要戴口罩。(ig截圖)