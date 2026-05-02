試真D｜吳業坤一個問題辣着江美儀即場反白眼　遭連環寸爆好失禮

TVB綜藝節目《試真D》日前播出最後一集，江美儀、朱敏瀚（朱仔）及吳業坤（坤哥）輪流品嚐潮汕巨型珍寶肉丸和海鮮丸、特色美食蠔烙、蠔爽及魚飯，節目中更會再度出現滿分食店，令人期待。三款美食中，三人最驚艷的是魚飯，試食期間笑料不斷。三人試吃有卵魷魚時，坤哥突然問店主魷魚是男是女，氣得美儀姐連番反白眼，忍不住狂寸坤哥：「你究竟有冇讀書㗎？喺香港」、「你除咗唱歌之外，仲識唔識字㗎？」、「真係好失禮。」席間提起記得坤哥愛吃魚腩時，江美儀又不忘抽水：「我就記得佢啲嘢，佢永遠唔記得我哋啲嘢」、「我依家開始擔心你太太」，令坤哥完全無還擊之力，要以笑遮醜。

坤哥的發問辣着了江美儀。(節目截圖)

江美儀反晒白眼。(節目截圖)

江美儀寸爆坤哥。(節目截圖)

坤哥作死搭嘴令江美儀再度反白眼

而為答謝《試真D》粉絲支持，美儀姐、朱仔、坤哥、周嘉洛及曾展望早前特意合體，回覆網民提問。被問到拍攝期間是否「真的冇人認得」時，美儀姐笑言：「真係唔認得，因為首先我真係好醜樣，點解呢？因為佢哋冇燈嘅，唔會幫你打燈美顏，淨係靠部手機揸住入去咋。」坤哥聞言即作死搭嘴：「即係有盞燈就靚㗎喇。」令江美儀再度反白眼，嘉洛仔見狀急忙打圓場：「你本身都好靚㗎喇。」朱仔就取笑坤哥：「你不斷搵位自殺嘅？」談到有網民問五人會否覺得節目有貶意，朱仔正色回應：「冇，我哋有個宗旨，一間再好嘅餐廳都有佢唔好嘅地方，一間唔好嘅餐廳都會搵到啲好嘅地方，我哋盡量中間攞個平衡。」坤哥就說：「TVB真係難得有個咁創新、唔係淨係讚嘅節目。」

坤哥不時被江美儀寸。(節目截圖)

朱敏瀚都唔敢出聲。(節目截圖)