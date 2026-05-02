胡諾言住獨立屋身家近億？　傳內地擁多物業年收租60萬急發聲明

現年48歲的TVB藝人胡諾言與太太陳琪結婚17年，一直被視為圈中恩愛模範夫妻。兩人日前高調慶祝結婚周年紀念，隨即被傳媒翻出二人投資有道，傳聞手持多個大灣區物業兼家住8000萬西貢獨立屋，形容他們極度「有米」，被封「TVB樓王」。胡諾言昨晚（1日）深夜時份突然在社交平台發出嚴正聲明，全盤否認有關內地物業及涉足影視製作的傳聞，他今日（2日）回覆《香港01》時更笑言與太太對傳聞「得啖笑」。

胡諾言現主要做《流行都市》主持。（IG@jackwu823）

胡諾言現主要做《流行都市》主持。（電視截圖）

同太太慶祝結婚17周年，被傳媒翻出傳聞擁有多個物業。（IG@jackwu823）

深夜發嚴正聲明

對於近日有關其豐厚身家的報道，胡諾言昨晚突然在Facebook打破沉默，出Post澄清傳聞，寫道：「本人嚴正聲明，沒有參與任何地產、影視製作，珠海、橫琴、深圳前海沒有任何收租物業。懇請各位傳媒朋友高抬貴手.......」直接斬釘截鐵地否認在大灣區做「收租佬」，以及開拓其他副業的說法。

胡諾言發出嚴正聲明。（Facebook@胡諾言）

對隱形富豪傳聞：得啖笑

對於被指是「隱形富豪」，胡諾言今日回覆《香港01》時坦言感到無奈又好笑：「「之前諗住同老婆返去內地（慶祝）結婚周年，我都冇諗過影張相變咗咁樣，哈哈，其實我都唔知道間屋咁值錢嘅咩？佢哋講我都唔信，我同老婆得啖笑㗎咋。我哋都冇任何嗰啲地產收租項目，其實都係努力做娛樂事業，依家都係好努力做緊小紅書同抖音拍片，如果有內地發展商邀請我商演或做代言都得，唔該晒！」

胡諾言話同老婆都係得啖笑。（IG@jackwu823）

+ 1

胡諾言傳身家近億。（IG@jackwu823）

熱愛跑步。（IG@jackwu823）

踩單車，生活寫意。（IG@jackwu823）

陝西度周年紀念 送紅玫瑰𠱁愛妻

事件始末因胡諾言與陳琪近日迎來結婚17周年，他特意送上大束紅玫瑰冧愛妻，兩公婆更飛到陝西旅行享受二人世界，甜蜜如初。雖然兩人已是三名子女（大女Jay、二女Jacey及細仔）的父母，但凍齡外貌引起不少網民關注，特別是51歲的陳琪在愛情滋潤下，皮膚依然緊緻白滑零毛孔，狀態極佳。

同太太好鍾意返內地。（IG@jackwu823）

傳內地至少有4套房產。（IG@jackwu823）

陳琪年過半百，但保養得好好。（IG@陳琪）

+ 3

被指擁8000萬獨立屋兼多項副業

二人高調放閃，外界隨即翻出他們的「富貴背景」。有報道指二人當年因合作《九五至尊》結緣，胡諾言現時主要在《都市閒情》擔任主持，雖然在TVB的演藝事業未算大紅大紫，但一直在幕前默默耕耘，一家五口住在西貢獨立屋，面積達二千多平方尺，估價至少高達八千萬港元。另更有傳聞指二人早年已涉足地產中介、美容品牌及內地網劇製作，並自2017年起在珠海橫琴、深圳前海等地置業，以「長租短租」模式租予港人家庭，每年單靠內地收租已達60萬港元。隨着「隱形富豪」的傳聞越演越烈，胡諾言最終決定親自出面發聲明兼回應，以正視聽。

點撃下圖睇過2000呎3層獨立屋：

+ 23

一家五口。（IG@jackwu823）