一周星星丨吳彥祖年過半百靠三大保養Keep住靚樣　揭13歲女兒秘密

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，本周日播出第二十一集，邀請了電影《寒戰1994》的導演梁樂民、主演吳彥祖（Daniel)、謝君豪（豪哥）和吳慷仁擔任嘉賓，接受主持王鎮泉訪問。

Daniel除了分享相隔多年後再接拍港產片的感受之外，還透露如何保持靚仔樣的秘訣，以及分享為人父後的感受，內容相當精彩。曾為家人一度將重心轉移美國荷李活發展的Daniel，近年就重返香港電影圈拍戲，他形容有「回家」的感覺，所以在《寒戰1994》試造型時，他看見了許多熟悉的工作人員，笑言在工作上感到舒服。然而，香港的工作模式與荷李活截然不同，他更不畏言直指在荷李活工作有兩大令他「討厭」的因素。

《寒戰1994》導演梁樂民、主演吳彥祖接受主持王鎮泉訪問。

在華語影壇被公認是頂級男神的Daniel，即便年過半百，但其依然保養得宜，外形完全不輸年輕男明星。而在「你問我答」的環節中，王丹妮就對Daniel怎樣保養得宜的靚仔樣甚感興趣，而他亦大方公開「凍齡」秘訣，除了要勤做運動，注意飲食之外，最重要還有一樣東西還需注意，Daniel亦會在節目中親自揭曉。

吳彥祖表示在香港拍戲感到舒服。

2010年吳彥祖與模特兒女友Lisa S.結婚，3年後女兒Raven出世，升級為人夫人父後的他，坦承婚後的自己確實有所改變：「生咗我個女嘅時候，依家呢個世界係為咗佢唔係為咗我。」承認婚前的自己的確比較自私。在女兒Raven眼中，亦不認為Daniel是帥哥一名，他笑言：「佢唔覺得爸爸靚仔，我呢啲樣唔係佢杯茶。」並透露許多Raven鮮為人知的事情。

吳彥祖笑說女兒Raven從不覺得他是靚仔一名。

吳彥祖揭露女兒Raven鲜為人知的秘密。

在《寒戰1994》中，有不少激烈的畫面，其中一幕就是謝君豪出盡腰力掌摑吳慷仁的畫面，睇見都覺得痛呀！而他們雙方就為一個原因真打真摑，還不止只掌摑一次，所以拍畢後吳慷仁需立即用冰袋敷臉急救。為了呈現這一幕，謝君豪更即場與主持王鎮泉試演，豈料王鎮泉畀錯反應，非常爆笑。

此外，製作組還特意找來謝君豪2022年參與拍攝節目《回家》片段，因為該節目令他重遇了多年不見的小學同學。他還透露因為該節目至今仍與小學同學保持聯絡，實屬難得。另外，吳慷仁猜測謝君豪入行前曾從事甚麼工作時，雖然已給予提示，但他仍一頭霧水，最後得知答案時，他都感到非常意外。