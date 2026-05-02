魔音女團｜最終6人身分外洩？　C位喬美莎、莊子璇疑被foul

無綫（TVB）節目《魔音女團》將於5月4日（星期一）首播！據知節目將分為10集兩個星期播出。節目有「班主任」陳潔靈、陳奐仁兩位前輩加上三位「助教」冼靖峰、黃洛妍、文佐匡。早前50名女藝人表演自選歌爭入節目，亦選出了蔡華英、李尹嫣、俞可程、王汛文、倪樂琳、喬美莎、莊子璇、鄧凱文、盧映彤、邢慧敏、宋宛穎、葉靖儀、倪嘉雯、廖慧儀、陳熙蕊、穎喬最後16人，再選出6人出道。



《魔音女團》15位練習生李尹嫣、穎喬、邢慧敏、鄧凱文、宋宛穎、倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊、葉靖儀出席活動。（資料圖片/葉志明 攝）

據知《魔音女團》將採用真人騷方式拍攝，不少歌舞皆不精的藝人都大呻辛苦又享受，簡直是有血有汗又有淚。魔音女團｜15位美少女展成果 喬美莎超晒班 倪嘉雯激變金髮西施

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節目未播「風波」先行

《魔音女團》尚未播出已經鬧出不少新聞，先是「班主任」陳奐仁大爆16人中有「心機女」，借尿遁、去化妝，再將「小動作」加入自己的舞步中突出自己，又爆出網民狠批「助教」之一的冼靖峰「唔夠班」：「痙攣咁」、「似觸電多過跳舞」、「佢真係臉皮好厚」、「咪教壞人」。魔音女團｜陳奐仁爆有心機女 倪嘉雯埋頭練舞唔發覺：有名添呀？

「班主任」陳奐仁大爆16人中有「心機女」。（小紅書截圖）

網民狠批「助教」之一的冼靖峰「唔夠班」。（截圖）

魔音女團服裝導師姚子裕 （Kev）post片，疑似外洩最終6人陣容。（ig截圖）

《魔音女團》最終6人身分外洩？

據知，節目播出前《魔音女團》拍攝已進行得如火如荼。日前（4月30日）魔音女團服裝導師、第一屆《剪裁魔法師》冠軍姚子裕 （Kev）就在個人Instagram上分享一小段短片，片中見到鄧凱文、盧映彤、倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯、廖慧儀和邢慧敏 7位手舞足蹈對鏡擺姿勢，背景亦是無綫一廠之中。片中更聽到鄧凱文說：「我哋係六加一！」Kev說：「即係點呀？加油呀加油。」為什麼只有7位？好可能當時正是《魔音女團》拍攝過程中，而短片中其中6位就是最後出道的女團成員，但呼聲最高的莊子璇、喬美莎和穎喬就疑似被foul走。

倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯。（ig@kevyiu）

倪嘉雯、廖慧儀、邢慧敏。（ig@kevyiu）

鄧凱文、盧映彤、倪樂琳。（ig@kevyiu）

盧映彤、倪樂琳、宋宛穎。（ig@kevyiu）

喬美莎和穎喬呢兩位冇份？（資料圖片/葉志明 攝）

喬美莎依然十分搶鏡。（資料圖片/葉志明 攝）

莊子璇音準幾好。（資料圖片/葉志明 攝）

《魔音女團》練習生邢慧敏、盧映彤、倪嘉雯。（資料圖片/葉志明 攝）

《魔音女團》節目海報。（TVB圖片）

《魔音女團》節目海報有玄機？

《魔音女團》由16人揀出6位出道，海報釋出後引來不少討論。有網民指出，海報或有可能透露出玄機，表示在海報C位的6人就正正是最終6人，即宋宛穎、陳熙蕊、廖慧儀、倪樂琳、倪嘉雯和盧映彤。不過，也有小道消息指廖慧儀並不是6人之一，而是莊子璇。

贊助商鄔友正在小紅書分享合照，與莊子璇和倪嘉雯的合照被放在帖文封面。（小紅書圖片）

其他合照中，練習生都是穿着黑色衫。（小紅書圖片）

贊助商合照最準確？

《魔音女團》節目由前港姐冠軍翁嘉穗老公鄔友正提供品牌贊助，早前鄔友正在小紅書上分享了與莊子璇和倪嘉雯的合照並放在帖文第一張，所以她們兩人入團也有十分大可能，但是帖文之後亦多張有兩個女生為一組與鄔友正的合照。