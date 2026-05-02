張柏芝疑食錯嘢半夜腹痛上吐下瀉　幾乎暈倒家中：嘔到落地下

現年45歲的張柏芝近年主力在內地發展，同時兼顧照顧三名兒子謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus）及孻仔張禮承（Marcus），是圈中出名的廿四孝好媽媽。今早（2日）柏芝在IG限時動態分享影片，自爆昨晚半夜疑因食錯食物導致上吐下瀉，更痛到跌倒坐在地上險些暈倒。幸好她平日作息健康，身體極速復原，隨後已如常到超市掃貨，更貼地使用現金券慳家。

張柏芝疑食錯嘢搞到上吐下瀉。（張柏芝微博圖片）

狄波拉對張柏芝教育兩個孫子教得這麼好都給予稱讚。（資料圖片/葉志明攝）

張柏芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

半夜肚痛屙嘔 跣手跌坐地上險暈

柏芝在片段中憶述昨晚的驚險經歷，表示自己昨晚約7時多便上床睡覺，但在睡夢中突然感到劇烈肚痛。她心有餘悸地說：「跟住去咗兩次唔正常嘅廁所，跟住就上吐下瀉，跟住撳住個地下，差啲暈喇，真係差啲暈喇。」

她透露當時痛到要彎腰撳住地下，期間更發生小插曲。原來柏芝下午洗地時用多了清潔泡沫，地板未完全乾透，導致她倒地時雙手不慎滑倒，形容當時情況相當狼狽，苦笑說：「噚日痛到不得了，用隻手撳住喺地下嘅時候，安全地用手指瀡落地下咁跣落去，我心諗冇理由，明明對準咗個垃圾桶，但係點解會嘔到落地下呢？」

張柏芝疑食錯嘢搞到上吐下瀉。（ig@cecilia_pakchi_cheung）

屙咗兩次。（ig@cecilia_pakchi_cheung）

差啲暈倒。（ig@cecilia_pakchi_cheung）

強忍不適洗廁所 靠「早睡早起」極速復原

不過，遇事冷靜的柏芝在嘔吐完畢後，強忍身體不適，即時將廁所及地板清洗乾淨，刷牙後便立刻爬回床上繼續休息。幸好今早一覺醒來，身體已經完全恢復。她感恩地表示：「可能早瞓啦，早睡早起可能真係好啊，我一起身就會Recovery（復原），即係如果我發夢.......但我病唔係發夢嘅，不過好感恩身體冇事好返。」

柏芝康復得好快，今早已如常活動。（ig@cecilia_pakchi_cheung）

化身精明師奶 用$50現金券掃貨

極速康復的柏芝隨即出動到超市掃貨，作為精打細算的好媽媽，她未有因為明星身份而揮霍，反而非常貼地使用50元超市現金禮券結帳。她更向網民透露自己的慳錢心得，指每逢星期五、六、日都會去超市購物，善用優惠可以慳回不少金錢，絕對是持家有道。

出動去超市買餸。（ig@cecilia_pakchi_cheung）

同二仔一齊。（ig@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝生為三兒之母，凍齡非常！（微博@張柏芝）

張柏芝。（《忘不了》劇照）

張柏芝。（《忘不了》劇照）

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