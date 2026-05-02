曹查理曾日賺9萬一夜輸過千萬　激讚利智最靚揭女星飯局內幕

在80年代加入影圈的曹查理，當年在周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」令人印象深刻，曾演出逾80部三級片的他更封為「三級片天王」。近年曹查理淡出影圈，並轉戰內地登台賺錢，但去年突然自爆曾經歷半邊身麻痹險死，令他決定正式退休。近日曹查理難得返港，接受資深傳媒人汪曼玲YouTube《快拍.曼鏡頭》訪問，大談昔日拍攝三級片的點滴及分享近況等等，更自爆曾一夜之間輸了千幾萬，令他大受打擊！

曹查理說在《警察故事》演反派是他的畢生代表作。 （電影截圖）

曹查理在周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」。（影片截圖）

去年曹查理宣布正式退休。（影片截圖）

曹查理奉勸年青人不要「發明星夢」

近年曹查理定居四川南充，積極經營抖音，但自覺普通話一般、又不會四川話，加上市道差，所以他決定放棄，更奉勸年青人不要「發明星夢」：「做明星係唔得㗎，冇後繼，後繼意思係有前就冇後，你今日好運，唔係代表你永遠好運，你只不過係啱啱俾你撞到啫。紅嘅時候好厲害，但係睇嚟睇去都係嗰幾個，唔紅嘅時候係一大拃，呢拃個個都好慘，可能連開飯都冇錢。」

曹查理已經搬離四川。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

奉勸年青人不要「發明星夢」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

不代表永遠好運。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理做直播一晚收十幾萬打賞

曹查理坦言早幾年已勸圈中人抓緊登台的機會：「有你就搏命接，賺多啲錢。」因近年市道差，不但酒吧式微，連拍微電影都不會找香港演員，他直言網紅不易做：「我都係網紅，我係非常之紅嘅香港一個網紅，我搵到錢，我一晚收十幾萬，打賞十幾萬。」不過扣除提成、工作人員薪金、稅務等各項開支之後，到手就只剩下8000元。曹查理指在內地做自媒體多掣肘，包括酒、錢、鬼等字眼都不能提及，只能用「8+1」、「money」、「阿飄」等代替。」

曹查理做直播曾一晚收十幾萬打賞。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

但到手只剩下8000元。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理指在內地做自媒體多掣肘，包括酒、錢、鬼等字眼都不能提及。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理巔峰期日賺9萬

曹查理憶述當年拍完《警察故事》走紅後，即轉型拍「愛情動作片」：「因為冇人夠膽拍，我夠膽拍，咁變咗我紅喇。嗰啲片係成部戲裡邊片名未有，乜嘢都未有，主角曹查理寫咗出嚟，拎我個名就已經拎去台灣可以賣錢。」他坦言正式計算應拍過逾300部「愛情動作片」，曾連續開9部戲，更有傳酬勞高過劉德華：「又唔係咁講，劉德華有瞓覺㗎嘛，我係24小時唔瞓覺㗎嘛。因為我知道機會難得嘛，咁我係一日有24小時，我每一日8個小時畀你一組，每一組就3萬蚊，港幣3萬蚊。咁一日呢就可以收9萬蚊，咁樣拍。我唔係唔瞓覺，我係去到現場化好晒妝，我坐喺張櫈度就可以瞇埋眼，擘大眼就埋得位，你冇辦法㗎喇，去到嗰個地步，你只可以搏命，因為你搏命去接呀嘛。」

曹查理憶述當年拍完《警察故事》走紅後，即轉型拍「愛情動作片」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

他坦言正式計算應拍過逾300部「愛情動作片」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

8小時為一組。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

每組收3萬。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

日賺9萬。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理炒窩輪一夜輸過千萬

曹查理搏命拍戲賺到盆滿缽滿，但卻一夜之間化為烏有：「我一學人炒窩輪咪輸晒囉，一夜之間唔見咗千幾萬喎，我辛辛苦苦搵埋搵埋，一夜之間唔見咗千幾萬，成個人傻咗，即刻匿埋，即刻搬走，手機又唔聽，乜都唔理，自己匿埋，冇辦法接受，一夜之間唔見咗咁辛苦搵嚟咁多錢，差唔多而家嘅三千萬。我好老實咁講，我唔係普通人，我真係搵好多錢。我仲有樣嘢我係好清楚，羅湖福田嗰陣時，嗰張地圖我睇過晒，地鐵站喺邊度，嗰個總站喺邊度起，隔籬啲樓幾錢，係一萬蚊一層，人民幣一萬蚊一層，我每日可以買九層，十日九十層喎。拍咗三年幾四年喎，你話嗰啲，幾多棟大廈係我㗎？我損失咗呢個機會，呢個又係一個機會我損失咗。我唔會怪人，係有啲貪。」當年曹查理輸錢後曾匿埋8、9個月，連家人都找不到他，直至後來他在朋友介紹下，轉做火鍋店經理，生意極旺，帶挈他每個月賺到幾萬元佣金，但最後店舖出事，未能繼續經營。

炒窩輪一夜輸過千萬。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

炒窩輪一夜輸過千萬。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

約等於現時三千幾萬。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理坦言當年賺好多錢。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

後悔無買樓。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

後悔無買樓。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

轉做火鍋店經理，生意極旺，帶挈他每個月賺到幾萬元佣金。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理拍三級片拍到嘔

曹查理坦言拍攝三級片難過心理關口：「一男一女兩個人喺床度做嗰樣嘢，梗係剝清光嚟做㗎嘛，一定要剝清光嚟做，幾難過嗰關，女仔難過，男仔更加難過。初期啲女仔個個一聽到曹查理就驚：『呢個曹查理拍，癲㗎佢』。有一次拍何藩部戲，我同佢拍村上麗奈，日本AV女優，由晏晝兩點鐘喺酒店拍，拍到夜晚十二點食完宵夜，嗰個女仔同佢翻譯講：『不如嚟個真，唔好嚟個假喇，嚟個真快手收工。』翻譯話冇得嚟真，呢個係演員嚟，呢個係明星嚟，唔得嘅。咁之後呢繼續拍，拍到我哋食過嘅宵夜全部嘔返晒出嚟，之後嗰個女明星話以後都唔再拍呢啲，咁佢返返日本。」

拍攝三級片難過心理關口。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

個個都驚。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曾連續拍12小時拍到嘔。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

《我為卿狂》中村上麗奈被曹查理強暴一幕太逼真，不少觀眾以為是假戲真做，想不到相隔多年後，曹查理自爆當年村上當真要求過假戲真做。（電影截圖）

大讚葉玉卿夠放。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

大讚葉玉卿夠放。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理激讚利智最靚 與吳家麗合作「着咗火」

曹查理合作過的女星無數，位位都是女神級人馬：「葉玉卿係夠膽同放，佢夠膽放就變咗冇人睇，喺現場冇人睇。（邊個係遮遮掩掩而最吸引呢？）利智囉，利智最靚，身材真係最靚，李連杰唔好意思，講你老婆。我同佢拍過《四千金》，佢着泳衣出嚟，嘩，身材好到不得了，真係靚，白裏透紅，所以李連杰真係識搵。」曹查理更自爆與吳家麗合作險出事：「終於有些少『着咗火』嘅，始終係男男女女，一個過程，到導演Cut，女仔梗係走得快啦，男仔唔走得，停一停，我唞一陣先，要平靜咗先可以離開張床。」

激讚利智最靚，身材好到不得了。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

激讚。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

利智身材出眾。（影片截圖）

《四千金》由王小鳳、利智、劉嘉玲、郭錦恩主演。（截圖）

利智非常性感。（影片截圖）

為免好姊妹被騙感情，利智設計試探曹查理。（影片截圖）

玲瓏浮凸。（影片截圖）

玲瓏浮凸。（影片截圖）

曹查理大讚吳家麗。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

笑言有些少「着咗火」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

冷靜。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理揭女星飯局內幕支票隨便填

曹查理更大爆當年女星被邀出席飯局，支票銀碼隨便填：「你認為你自己值幾多就填落去，我見過，送勞力士手錶，足金。」他又大爆曾在酒店撞破：「個個都價錢唔同，個個都有名。我點解今次咁夠膽講嘢，因為我無慾無求，我又唔驚人，我又唔使驚你，你又唔使驚我，所以我咩都夠膽講。」

曹查理更大爆當年女星被邀出席飯局。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

支票銀碼隨便填。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

個個都出名。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

不怕爆料。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理堅拒拍四級片

雖然曹查理拍過多部三級片，但他坦言亦曾有過心理掙扎：「因為我心喺度諗，一係你就唔好拍，你拍就要放到盡。每次上場就諗住錢、錢、錢，總之我拍完呢場我就有錢，我拍完呢場就有錢，咁你咁樣諗，你就過到呢關。我直到而家講畀你聽，我拍咗咁多部我都未睇過，如果我睇咗之後我會好憎自己，咁樣都拍到出嚟。」曹查理當年更曾獲邀拍四級片，但他就堅拒：「我未到呢個地步，我唔係拍四級㗎嘛，我係拍三級已經係最頂，四級係除非我係爭人大耳窿錢，或者爭外面好多錢，我拍一部四級嘅畀你，還債。」

拍戲只係諗住錢。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

堅拒拍四級片。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

拍三級片已經是極限。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

當年幾乎每日香港台灣兩邊飛。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

賺好多。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

儲儲埋埋成千萬。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理台灣全裸拍戲崩潰痛哭決定收山

不過在台灣拍完《夜夜磨刀的女人》後，曹查理決定不再接拍三級片：「我個心態跌咗落嚟，我唔想再拍。佢要我喺個沙灘度走出嚟，被一個女人用刀斬我，追斬我，係冇着衫喺個海灘度走出嚟，朝早7點已經去到拍，我話我拍唔到，嗰陣好多細路仔喺度，我點拍呀？我冇着衫㗎嘛，我話唔得呀。」最後曹查理被迫上場：「一拍完嗰場戲，啲人嗰啲細路仔全部喺度叫救命，突然間有個剝咗衫嘅男人走出嚟，後面有個女人追住嚟斬我。我一入帳幕就喊，喊咗好耐，我為咗咩呢，錢又唔係冇，以後都唔拍。」

在台灣拍完《夜夜磨刀的女人》後，曹查理決定不再接拍三級片。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

要在沙灘裸奔被追斬。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

現場有好多小朋友。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

嗌救命。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

好大衝擊。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）