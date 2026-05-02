鄭融習慣單身　父親突患重病猝逝停工4年：想畀好多時間照顧媽咪

現年41歲的鄭融（Stephanie）於03年出道，為事隔四年推出的新歌《下不違例》，接受商台《星光背後》專訪。節目中，鄭融首度公開這段「音樂空白期」的內幕。原來，這四年來她不僅面對疫情衝擊，同時亦忙碌於內地巡演，更因父親突患重病、猝逝而選擇全力陪伴母親，暫緩音樂工作。

另外，鄭融亦坦言六年前結束了一段長達八年的感情，最大原因是與前度的生活習慣以及性格不合，她坦言從前是一個害怕改變的人：「以前我好怕有變動，以為唔變就唔使煩，無衝突就最和平。」經歷感情及家庭巨變，單身六年的鄭融終明白變幻才是正常，並學懂擁抱每個變幻。

鄭融停工4年。（ig@stephanie_cheng）

鄭融停工4年。（ig@stephanie_cheng）

最近才復出。（ig@stephanie_cheng）

鄭融接受梁泰來訪問。

新歌籌備波折重重 父突病逝深受打擊

談及相隔4年才派歌，鄭融道出真相：「首先，首歌嘅籌備過程，係史無前例咁多波折，以前每首歌version one就OK，未試過經歷咁多次來回。」她再指，從疫情爆發到內地巡演（2023至2024年開八站），本以為巡演完即可籌備新歌，卻遇上父親病逝打擊，突然確診病重：「爸爸確診嚟得好突然，同屋企人都要好快調整，好快應變，要處理好多嘢。」

作為家中的獨生女，鄭融選擇將工作叫停，將大部分時間放在親情：「我想畀好多時間去照顧屋企，陪爸爸同照顧媽咪。」談及亡父對她的影響，她即時眼泛淚光，聲音哽咽說：「佢係我人生導師，一直支持我唱歌。爸爸好鍾意寫memo畀我，有我嘅剪報，或者一啲有意義文章，都會cap低send畀我，佢又會叫我唱多啲生命鼓勵嘅歌，譬如《多喝水》獲獎，佢係好開心。」

鄭爸爸突然患重病猝逝，家人都需要時間調整。（ig@stephanie_cheng）

提起亡父，鄭融即時眼泛淚光。（ig@stephanie_cheng）

提起亡父，鄭融即時眼泛淚光。（ig@stephanie_cheng）

剖白結束八年情內幕 曾因怕變動而啞忍

父親病逝前的2020年，鄭融亦經歷感情上的打擊，宣布與拍拖八年的外籍前度分手。被問及這對象既是圈外人，又是她的中學同學最終分手的原因，她剖白說：「大家個生活習慣同性格真係好唔同，例如佢完全唔鍾意出街，當我做呢行都豁出去，間唔中想出吓街嘅時候，佢都唔會同我去吓啲地方睇吓，留喺屋企。有時我都想做返一個普通人嘅活動，我真係需要，但係佢又好似乜嘢都唔做。大家性格真係可能唔啱，再拖落去，對大家其實都唔係好開心。」」

與外藉男友拍拖8年終分手。（ig@stephanie_cheng）

鄭融被問及這是否代表她已容忍了八年，她承認自己從前是個怕改變的人：「以前我好怕有變動，以為唔變就唔使煩，無衝突就最和平。以前係會好驚變化，但係呢幾年經歷咗咁多咁大嘅震動，先至知變幻係正常，要擁抱每個變幻。」

單身六年，問鄭融有沒有追求者出現，她說：「都有食飯、了解、傾吓計。有段時間會以為單身好似唔慣，因為自己多咗好多時間，好想搵嘢填滿。」但如今她愛上新生活：「朝早跑步、煮餸、打理屋企。放多咗時間陪媽咪，習慣咗單身，亦會驚要適應一個新人。但如果值得我改變現況，嗰個人一定要好適合，唔會變成負累或者壓力。」

鄭融單身六年，佢話好習慣。（ig@stephanie_cheng）

享受單身生活。（ig@stephanie_cheng）

復出。（ig@stephanie_cheng）

鄭融好享受單身生活。（ig@stephanie_cheng）

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