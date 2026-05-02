正義女神｜網民挖周嘉洛陳年「黑歷史」　見習時飲迷魂咖啡毁證物

日前TVB劇集《正義女神》大結局，不少觀眾大讚劇情緊湊、精彩又有意義，亦有觀眾為新演員劉倬昕之出色而感到驚喜。周嘉洛於劇中飾演法官鄭邵文，也是他在演戲生涯之中的一大突破，放低「金城安」身分的周嘉洛的演出，也是劇集一大看點。



周嘉洛於《正義女神》一劇中飾演法院裁判官「鄭官」鄭邵文。（《正義女神》截圖）

破壞王見習實出事

大結局播出後，網民熱討劇集內容，有人翻出周嘉洛還是「廢青安」時在律師樓見習的橋段，也是相當有趣！《香港01》翻整資料，該集數為《愛・回家之開心速遞》2018年8月播出的第411集，該集講述周嘉洛到朱凌凌（吳偉豪 飾）爸爸朱展（陳嘉輝 飾）開設的「朱三角律師事務所」見習的劇情。

陳嘉輝到熊家搵熊樹根（劉丹 飾）算帳，指他「教壞」朱凌凌放棄修讀法律而去讀攝影。爭拗之下，朱凌凌哥哥更誇下海口，指他們有信心令任何人愛上法律，後來就出現了劉丹派「廢青安」去律師樓見習的橋段。

周嘉洛仲係「廢青安」嘅時候。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

誤用迷魂藥證物沖咖啡 陳嘉輝險爆血管

有名你叫「廢青安」，亦不是浪得虛名！金城安可說是破壞王一名。劇情中，周嘉洛向陳嘉輝表示，睇文件睇通頂，不過「每三秒瞓一瞓」。之後陳嘉輝又發現周嘉洛正在飲咖啡，但咖啡杯卻離奇地「熟面口」，原來是有迷魂藥殘留的杯的證物！周嘉洛最後更補了一句：「有迷魂藥呀？嘩，好彩我用洗潔精洗過，仲用滾水淥咗幾次啫！好危險呀真係。」激到陳嘉輝險些爆血管，十分爆笑。

原來8年前周嘉洛上過律師樓見習。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

周嘉洛激死「師傅」陳嘉輝。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

周嘉洛飲證物「迷魂咖啡」。（《愛・回家之開心速遞》截圖）