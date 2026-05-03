64歲歐瑞偉連跳3次高牆失手一幕極驚險　Terry哼唱：生命豁出去

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》向來緊貼時事，日前（29日）播出的第2796集中，吳家聰KC（歐瑞偉飾）為了幫大龍生𠱁二太開心，化身楚留香並企在城牆上飛躍落地，神還原早前鍾培生求婚的畫面，隨即在網絡上引爆熱話。大批網民激讚現年64歲、龍虎武師出身的歐瑞偉身手不凡，近日他在社交平台公開這場戲的絕密拍攝花絮，親身上陣時發生小意外，落地時一度失平衡連紙箱都被壓扁，谷到「紅都面晒」！

KC化身楚留香並企在城牆上飛躍落地。（TVB提供圖片）

吊威吔拎雙刀，畫面似曾相識。（TVB提供圖片）

鍾培生試咗好多take。（IG@khdcheung）

拿雙刀求婚，認真花盡心思。（IG@khdcheung）

邵初驚訝僅得紙皮墊底 歐瑞偉輕鬆應對

劇情講述KC還要幫大龍生站在城牆上試走位，從歐瑞偉分享的花絮片段可見，拍攝前他與同劇演員邵初站在城樓上向下望，邵初見狀不禁驚呼：「嘩，好高吓喎。」不過身經百戰的歐瑞偉氣定神閒地安撫對方：「冇問題呀，幾米高啫，我哋做足安全措施，有晒榻榻米同紙箱。」邵初聽罷依然飊高音表示驚訝：「得榻榻米同紙皮咋喎。」隨後，身穿西裝的歐瑞偉站上石壁，毫無懼色地輕鬆一躍而下。

跳之前做足安全措施。（小紅書@歐瑞偉KC）

高處望落去都驚驚地。（小紅書@歐瑞偉KC）

高處望落去都驚驚地。（小紅書@歐瑞偉KC）

意外踩空箱轉圈卸力

為了配合劇情需要，導演要求歐瑞偉再跳一次：「嚟多個吖！」歐瑞偉爽快答應：「無問題，大把！」在旁「睇表演」的「Terry」李偉健更即興哼唱：「生命豁出去，留下了英雄故事...」邵初笑問咩意思，Terry秒回：「型囉。」

加碼前空翻全場驚呼

不過在第二趟跳躍落地時，歐瑞偉疑似踩中空紙箱，整個人失衡滾落地下。幸好他擁有豐富的動作經驗，臨危不亂地用左邊單手撐住地面，順勢轉一個圈成功卸力，並迅速自己企起身，但連整個紙皮箱都壓扁。雖然他面部通紅略顯尷尬，但仍雙手舉V字手勢報平安。去到最後一跳，他被要求加碼做一個前空翻，結果完美落地完成整個高難度動作。邵初在旁睇到「O嘴」，在場工作人員亦紛紛拍手大叫：「犀利！犀利！」

第二Take落地時發生小意外，KC疑隻手落點太邊，一度失平衡。（小紅書@歐瑞偉KC）

紙箱都壓扁晒。（小紅書@歐瑞偉KC）

單手撐住再一個滾身卸力，但pat pat落地都應該幾痛。（小紅書@歐瑞偉KC）

仲要轉多個身。（小紅書@歐瑞偉KC）

真係「紅都面晒」。（小紅書@歐瑞偉KC）

絕密花絮曝光後，大批網民留言大讚他敬業樂業：「六張幾嘢都仲打得，KC你好嘢」、「真係敬業」、「偶像」；同時亦有不少粉絲擔心他的安全，叮囑他做高難度動作時要小心，保重身體。

「Terry」李偉健即興哼唱：「生命豁出去，留下了英雄故事...」大讚KC好型！（小紅書@歐瑞偉KC）