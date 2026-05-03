張國強重返明星足球隊　提一事焫㷫譚詠麟當場郁手：講對不起沒用

現年69歲的張國強（KK）離巢TVB後，主力內地發展，除了拍劇之外，亦緊貼潮流積極經營個人社交平台，先後開設抖音和小紅書賬號，與粉絲分享生活點滴和工作動態，展示其幽默風趣的一面，吸引不少網民關注。最近，好戲又好波的張國強，除了有新劇《重案解密》出街外，亦宣布重返香港明星足球隊，他更找來譚詠麟（校長）合體拍片，不過竟然因為一件事惹得對方不滿，當眾「郁手」？

張國強近年主力內地發展，同時亦緊貼潮流積極經營個人社交平台，先後開設抖音和小紅書賬號，與粉絲分享生活點滴和工作動態。（小紅書圖片）

張國強最近在劇集《重案解密》飾演一個表面和藹，其實是親手殺了老婆的教授，大晒演技。（小紅書圖片）

張國強最近宣布重回香港明星足球隊。（微博圖片）

依然咁fit。（小紅書截圖）

譚詠麟不滿張國強消失太久

最近重返香港足球明星隊的張國強，日前以「我能歸隊香港明星足球隊嗎？」為題上載新片，他在片中一臉意氣風發，對著鏡頭表示：「說我不踢香港明星足球隊？我現在回來了！」話音剛落，身穿風褸波褲、戴著藍色帽子及眼鏡的校長現身，但他對這位「舊隊友」並非熱情擁抱，反而「笑騎騎」質問對方：「你告訴我，你多少年沒來？」

張國強近日拍片宣布回歸香港明星足球隊。（小紅書截圖）

作為香港明星足球隊靈魂之一的譚詠麟，也有在片中「出鏡」。（小紅書截圖）

譚詠麟「笑騎騎」質問對方。（小紅書截圖）

張國強隨即屈指一算，畫面顯示數字為「15年？16年？」。譚詠麟看著隨即面色大變，二話不說便「郁手」，狠狠地推了張國強一下，一臉不滿地說：「你還講！」面對校長發火，張國強立刻「入戲」，戰戰兢兢地道歉：「對不起，對不起！」校長則繼續教訓道：「跟我講對不起沒用！」

張國強屈指一算，原來都有差不多16年沒出現明星足球隊。（小紅書截圖）

譚詠麟突然「出手」拍打對方。（小紅書截圖）

嚇到張國強縮一縮。（小紅書截圖）

譚詠麟爆肚回覆

此時，張國強引用《男兒當入樽》的經典橋段，一臉哀求地看著校長說：「我真的很想踢足球，教練！」怎料校長繼續「一臉正經」說：「你跟我講更沒用！」張國強則一臉疑惑追問原因：「為什麼啊？」，校長隨即「爆肚」回應：「因為我不是教練，我是校長！我是領隊呀！」兩人隨即相視而笑，校長更搭張國強的肩膀，催促他趕快換衫上場比賽，盡顯多年兄弟情。

原來校長都幾好戲。（小紅書截圖）

張國強連聲道歉。（小紅書截圖）

校長笑言道歉都沒用。（小紅書截圖）

網民指二人似足親兄弟

不少網民看了張國強和校長這段「小劇場」後，都大讚兩人保養得宜，依然體力充沛兼很會搞笑，留言表示：「兩個老可愛」、「兩個加起來都過百歲了，真逗了」、「老朋友見面好開心。」、「調皮」。另外，亦有大量網民再次提起兩人多年來的「撞樣」話題，直呼：「他倆有血緣關係」、「年輕的時候以為譚和張是親戚」、「太像兄弟，拍戲絕對可以演兄弟」、「他們兩個好像兩兄弟」、「太像了，我都認錯了」。

當然這只是一個「小劇場」啦。（小紅書截圖）

校長即場「爆肚」，兩人都忍不住大笑。（小紅書截圖）

有猛將歸隊，校長當然開心。（小紅書截圖）

張國強爆曾被認錯是譚詠麟

事實上，張國強年輕時同樣有著俊俏外表，加上又熱愛足球，所以經常被指與譚詠麟「神似」，至今仍有網民經常搞亂兩人。張國強早前接受《香港01》專訪時，笑言就算現在也有人認錯，「早排先遇過，他問我譚校長，可不可以跟你合個照，我說我不是譚詠麟，對方竟然說不用不承認了，我再說我不是，但對方仍說不是也好，拍了先。原來他怕我走了，不跟他合照。」而兩人最近也合體拍片，由臉型、五官到神韻都相似度極高，就連校長都忍不住直認兩人真係「撞樣」。隨即更幽默地補充道：「我們是異父異母的兄弟！」引得兩人一同開懷大笑。

網民經常指譚詠麟和張國強太似樣，所以常認錯。（影片截圖）

兩人笑指對方是異父異母的兄弟。（影片截圖）

張國強曾是職業球員 拍《波牛》紅到日本

新一代觀眾可能只知張國強演技好，但其實球技同樣出眾。入行前他曾經是香港甲組球員，期間更入選港青，代表香港到科威特出戰亞青賽。後來在足球員和演員兩者之間，他選擇了後者，還曾憑足球題材電影《波牛》紅到去日本。雖然近些年張國強少有現身香港明星足球隊活動，但其實他是元老級隊員，校長亦曾激讚張國強是他心目中球技非常好的藝人。今次「猛將」歸隊，難怪校長口中「不滿」，但心裡卻非常高興。

張國強入行前曾經是香港甲組足球員。（IG@kkcheungkwokkeung）

張國強（前排，右2）為可以代表香港出戰亞青賽感到光榮。（受訪者提供）

張國強當年憑以足球為題材的電影《波牛》，紅到去日本。（《波牛》電影截圖）