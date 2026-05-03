中年4丨范子睿跳舞甩beat又突撒嬌　肥媽爆笑周國豐讚：有娛樂性

《中年好聲音 4》將於今（3日）晚播映《快慢二重奏》雙人組隊比賽下半場， 20 強挑戰經典快歌，除了鬥歌藝外，更將舞台變成比舞戰場。多位參賽者為了今次比賽都獻上第一次——跳舞，當中「頭號殺手」范子睿與「東方不敗」尹景順跳唱《頭髮亂了》最具娛樂性。子睿穿上黑白間條西裝褸，景順則戴上黑白間條領軚及着間條西裝褲，打扮極相襯。

焦點圖片。

范子睿向尹景順撒嬌全場爆笑

音樂響起，有跳舞底子的景順輕易擺出有型姿勢，相反不懂跳舞的子睿未能跟上，但反而成為焦點，身為「殺手」的他又頻頻做出「亂槍掃射」的姿勢，引到海兒笑到收唔到聲。唱到中段，子睿突然講獨白向景順撒嬌:「到底今晚你去咗邊啫?」全場笑聲不絕，肥媽更笑到手舞足蹈。周國豐表示子睿最初跳舞嚴重甩 Beat,但之後竟然全部追上，並讚兩人演出很有娛樂性。海兒點名讚景順，指兩人全程又跳又唱，去到歌曲最尾部分全部用假音，依然很穩定，並搞笑建議子睿多些跳舞。

子睿頻頻做出亂槍掃射的手勢。

子睿與景順一剛一柔,擦出火化。

子睿突然在景順耳邊撒嬌,海兒、肥媽與谷婭溦笑到肚痛。

可嵐自嘲似阿媽教仔 逼陳旭培上跳舞速成班

另一位不懂跳舞的陳旭培坦言最初沒有信心，全靠可嵐給予信心。可嵐自嘲似「阿媽逼兒子讀書」，未有知會旭培下，已為男方報名一齊讀4堂「跳舞速成班」。兩人於比賽上合唱《重口味》，大跳懷舊舞步，雖然旭培的舞姿比較生硬，但因有舞台經驗豐富的可嵐引領着，兩人演出非常合拍。主持車婉婉以「好忙」形容零跳舞經驗的旭培演出，因《重口味》歌詞密麻麻，又要記舞步，指旭培的演出介乎「混亂」與「完成」之間，大讚他的舞姿很可愛。周國豐指《重口味》描述愛情是一種病，故旭培的「混亂」舞姿與歌曲非常配合，並笑言要頒「勤工獎」給旭培，因其演出真的很「忙」。

可嵐對着旭培似阿媽教仔。

可嵐對着旭培似阿媽教仔。