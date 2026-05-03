泛科學阿叔「幹話連發」逼供諾貝爾獎得主　教授傻眼但照常回答

台灣YouTube頻道「PanSci泛科學」在網上相當受歡迎，現時訂閱人數高達117萬。頻道主要圍繞科學、一些日常生活之中的科學知識，由淺入深講解複雜科學現象，所以自建立以來一直都有支持者。日前該頻道播出新片，頻道創辦人兼主持鄭國威訪問諾貝爾生理醫學獎得主斯萬特·帕博（Svante Pääbo），就以「鬼扯」對話在網上瘋傳。



頻道創辦人兼主持鄭國威訪問諾貝爾生理醫學獎得主帕博（Svante Pääbo）。（YouTube《PanSci 泛科學》截圖）

片中鄭國威問道：「你有想辦法將諾貝爾獎跟尼安德塔人（約40萬到4萬年前生活在歐洲及西亞的已滅絕古人類）分享嗎？還是獨吞了？」帕博一面不明所以，但又接下他的問題，回答：「我留起了。他們對DNA真的一無所知。」接着他又再「發功」，又問：「正在進行精密操作時，突然想打噴嚏時怎麼辦？」此時帕博終於忍不住笑了，但還是回答了問題：「我會盡量在打噴嚏之前離開房間，然後換掉我戴的口罩。」

頻道創辦人兼主持鄭國威訪問諾貝爾生理醫學獎得主帕博（Svante Pääbo）。（YouTube《PanSci 泛科學》截圖）

諾貝爾生理醫學獎得主帕博（Svante Pääbo）一定冇諗過會有人問呢啲問題。（YouTube《PanSci 泛科學》截圖）

忍唔住笑。（YouTube《PanSci 泛科學》截圖）

正所謂「一不離二，二離三⋯⋯」鄭國威再問：「既然我們身上帶着大約2%的尼安德塔人DNA，那我的壞習慣，譬如賴床、衝動購物或拖延症，可以正式甩鍋給祖先嗎？」帕博又回答：「視乎情況，每個人帶着的尼安德塔人基因變異都不同，你的一些好特質，可能來自尼安德塔人，壞的也是。例如COVID大流行期間，有一個來自尼安德塔人的遺傳變異，會讓重症或死亡的機率高出兩到三倍，也有其他變異感保護你。」

這段充滿「綜藝感」的破格訪問曝光後，成功引發網民熱烈討論。不少觀眾大讚主持人的提問雖然看似「九唔搭八」，卻成功激發出教授幽默又專業的解答。這種將深奧科學知識融入爆笑日常話題的交流，不僅打破了學術界一貫嚴肅的刻板印象，更讓大眾在歡笑之中輕鬆上了一堂遺傳學課。難怪「PanSci泛科學」能以如此貼地有趣的方式，穩吸過百萬粉絲支持！

諾貝爾生理醫學獎得主帕博（Svante Pääbo）一定冇諗過會有人問呢啲問題。（YouTube《PanSci 泛科學》截圖）

但係佢又好正經咁答。（YouTube《PanSci 泛科學》截圖）

但係佢又好正經咁答。（YouTube《PanSci 泛科學》截圖）