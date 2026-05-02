江圖逝世｜胞弟發訃聞5月11日設靈翌日出殯 《叔．叔》成遺作
撰文：董欣琪
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資深演員江圖（原名蔡志祥）上月傳來逝世消息，終年89歲。江圖的胞弟蔡志和今日（2日）發訃聞，證實其兄長江圖早前於九龍醫院離世，家人訂於2026年5月11日（星期一）下午四時，在紅磡世界殯儀館為江圖設靈，並於翌日出殯，讓親友作最後致意。
江圖出身粵劇世家塑造多個經典角色
江圖出身於粵劇世家，曾在佛山粵劇團演出，其後到香港做演員，1964年開始在香港電影圈拍戲，曾拍攝《香港屋詹下》、《金面俠》、《秋雨春心》等作品，1971年加入麗的電視（亞視前身），他在效力亞視的30年間，參演了無數膾炙人口的劇集，包括《大地恩情》、《大俠霍元甲》、《精武門》及《我和殭屍有個約會》系列等，塑造了多個經典角色，成為觀眾的集體回憶。
江圖遺作《叔‧叔》演老同志 出櫃後受盡歧視
江圖在2019年以83歲高齡客串電影《叔．叔》，飾演一位老同志「超仔」一角，雖然戲份不多，卻是片中極具象徵意義的角色。劇情講到兩位主角阿柏（太保 飾）和阿海（袁富華 飾）一直隱藏同志身份，相反，超仔雖然早年已出櫃，但換來卻是獨居終老。江圖在接受傳媒訪問時表示自己非常喜歡演戲，儘管在《叔．叔》戲份較少，也感到非常開心，並期望未來能繼續與觀眾見面。可惜之後江圖未有再參演戲劇作品，《叔．叔》成為他的遺作。