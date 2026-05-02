江圖逝世｜胞弟發訃聞5月11日設靈翌日出殯　《叔．叔》成遺作

資深演員江圖（原名蔡志祥）上月傳來逝世消息，終年89歲。江圖的胞弟蔡志和今日（2日）發訃聞，證實其兄長江圖早前於九龍醫院離世，家人訂於2026年5月11日（星期一）下午四時，在紅磡世界殯儀館為江圖設靈，並於翌日出殯，讓親友作最後致意。

資深演員江圖上月傳來逝世消息，終年89歲。（影片截圖）

江圖1971年加入麗的電視，短暫過檔無綫後，於1978年重返麗的（即亞視前身）效力亞視至2010年，參演過不少經典劇集。（影片截圖）

江圖出身粵劇世家塑造多個經典角色

江圖出身於粵劇世家，曾在佛山粵劇團演出，其後到香港做演員，1964年開始在香港電影圈拍戲，曾拍攝《香港屋詹下》、《金面俠》、《秋雨春心》等作品，1971年加入麗的電視（亞視前身），他在效力亞視的30年間，參演了無數膾炙人口的劇集，包括《大地恩情》、《大俠霍元甲》、《精武門》及《我和殭屍有個約會》系列等，塑造了多個經典角色，成為觀眾的集體回憶。

江圖參演了無數膾炙人口的劇集。（影片截圖）

江圖2021年接受演藝人協會YouTube頻道專訪時，聲音相當沙啞且有氣無力。（YouTube影片截圖）

2023年2月24日，江圖和香港資深藝人黎宣和余慕蓮一同於香港演藝人協會春茗上，獲該會頒發「傑出演藝大獎」，以表揚其多年來為香港演藝界所作出的貢獻。

江圖在古天樂手上接過獎項，是對多年來的付出一份肯定。

江圖打扮講究。（網上圖片）

江圖遺作《叔‧叔》演老同志 出櫃後受盡歧視

江圖在2019年以83歲高齡客串電影《叔．叔》，飾演一位老同志「超仔」一角，雖然戲份不多，卻是片中極具象徵意義的角色。劇情講到兩位主角阿柏（太保 飾）和阿海（袁富華 飾）一直隱藏同志身份，相反，超仔雖然早年已出櫃，但換來卻是獨居終老。江圖在接受傳媒訪問時表示自己非常喜歡演戲，儘管在《叔．叔》戲份較少，也感到非常開心，並期望未來能繼續與觀眾見面。可惜之後江圖未有再參演戲劇作品，《叔．叔》成為他的遺作。

對於江圖的離世，袁富華也發文悼念︰「感恩 《叔‧叔》時遇上您.....一個大好前輩。」（《叔‧叔》劇照）

江圖在2019年，以83歲高齡客串電影《叔．叔》，飾演一位老同志「超仔」一角。（《叔‧叔》影片截圖）