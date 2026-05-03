良陳美錦劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《良陳美錦》陸劇改編自同名小說，有右耳作為編劇，金雄豪、陳偉雄為執導，由任敏、此沙、董思成、黃羿領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。任敏和此沙繼《玉骨遙》和《錦繡安寧》後，今次第三次合作古裝戲，終於組成一對，令觀眾大呼期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《良陳美錦》電視劇情大綱

顧家大姑娘顧錦朝（任敏 飾）從小就被送到外祖家中撫養，她受到親生父母的冷落，但有外祖母無微不至的寵愛，使她活出了恣意張揚的人生態度。回到顧家之後，她依舊才高氣傲地面對府中內外人事，與尋常閨閣女子截然不同，這種生命力令內閣權臣陳三爺（此沙 飾）所著迷，同時也攻陷了世子爺葉限（董思成 飾）和謙謙君子陳玄青（左葉 飾）的心。

顧錦朝一邊忙於事業，一邊應付三位性格不同的男子。對於婚嫁上，她自有一套婚戀觀，在了解完自己的想法後，最終堅定地選擇了尊重她本性、使她能夠做自己的陳三爺。兩人成婚之後，顧錦朝漸漸肩起重臣夫人的責任，輔佐陳三爺登上首輔之位，更與他同心協力，推行一系列治國安民的德政，解蒼生之疾苦，開創太平盛世。

《良陳美錦》播出時間｜最新追劇日曆

《良陳美錦》電視劇幾時播? 《良陳美錦》一共有36集，由湖南衛視、芒果TV播放。今日12點起,芒果TV上線,會員搶先看。 今日起,湖南衛視金鷹獨播劇場每晚播出。

《良陳美錦》播出時間｜最新追劇日曆

《良陳美錦》演員人物關係圖

电视剧良陈美锦@Weibo

《良陳美錦》演員

任敏 飾 顧錦朝

顧家大女，受外祖父母寵愛，個性驕縱、敢愛敢恨

电视剧良陈美锦@Weibo

此沙 飾 陳彥允/陳三爺

在朝廷上位高權重，表面內斂冷靜，其實潛藏手段；貼心愛護著顧錦朝

电视剧良陈美锦@Weibo

董思成 飾 葉限

电视剧良陈美锦@Weibo

黃羿 飾 顧瀾