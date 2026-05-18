良陳美錦劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《良陳美錦》陸劇改編自同名小說，有右耳作為編劇，金雄豪、陳偉雄為執導，由任敏、此沙、董思成、黃羿領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。任敏和此沙繼《玉骨遙》和《錦繡安寧》後，今次第三次合作古裝戲，終於組成一對，令觀眾大呼期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《良陳美錦》電視劇情大綱

顧家大姑娘顧錦朝（任敏 飾）從小就被送到外祖家中撫養，她受到親生父母的冷落，但有外祖母無微不至的寵愛，使她活出了恣意張揚的人生態度。回到顧家之後，她依舊才高氣傲地面對府中內外人事，與尋常閨閣女子截然不同，這種生命力令內閣權臣陳三爺（此沙 飾）所著迷，同時也攻陷了世子爺葉限（董思成 飾）和謙謙君子陳玄青（左葉 飾）的心。

顧錦朝一邊忙於事業，一邊應付三位性格不同的男子。對於婚嫁上，她自有一套婚戀觀，在了解完自己的想法後，最終堅定地選擇了尊重她本性、使她能夠做自己的陳三爺。兩人成婚之後，顧錦朝漸漸肩起重臣夫人的責任，輔佐陳三爺登上首輔之位，更與他同心協力，推行一系列治國安民的德政，解蒼生之疾苦，開創太平盛世。

《良陳美錦》播出時間｜最新追劇日曆

《良陳美錦》電視劇幾時播? 《良陳美錦》一共有36集，由湖南衛視、芒果TV播放。今日12點起,芒果TV上線,會員搶先看。 今日起,湖南衛視金鷹獨播劇場每晚播出。

《良陳美錦》播出時間｜最新追劇日曆

《良陳美錦》分集劇情

《良陳美錦》1-5集劇情

第1集：顧錦朝因親生父親的冷酷與自私，徹底對這份親情死心，決定在紀家外祖母的庇護下重塑人生。在及笄禮前夕，她意外撞見權臣陳彥允剷除政敵的驚人現場，更落水受驚。陳彥允不僅救了顧錦朝，還透過幕後推手確保了她及笄禮的體面舉行，並順勢利用此場合宣示自己的職位升遷。

顧錦朝展現出過人的膽識，她看穿了陳彥允借勢而為的官場算計，同時也靈活利用陳彥允的威嚴，強硬地回絕了父親試圖接她回府的虛偽要求。隨著長興侯世子葉限等權貴勢力的出現，顧錦朝的社交圈正逐漸擴展至京城。

第2集：顧錦朝在及笄禮上機智化解了宋姨娘逼其下跪的羞辱，並借葉限之勢威懾生父，成功保住嫡女威嚴。隨後，在陳彥允推行平田稅法、朝局動盪之際，顧錦朝被送往京城顧家。進京途中，葉限表面驚馬實則暗中替其排除了馬匹被預先下毒的死局，揭示了暗處潛伏的殺機。

回到顧家後，顧錦朝面對的是自私懦弱的父親、被宋姨娘架空的生母以及處心積慮的庶妹顧瀾。宋姨娘利用顧錦朝搭乘葉限馬車一事挑撥離間，導致顧父對錦朝大發雷霆。顧錦朝在感嘆生母軟弱之餘，更驚覺宋姨娘對母親病情的操控。面對這座充滿敵意的府邸，顧錦朝正式向宋姨娘發起反擊。

第3集：顧錦朝在後宅中以雷霆手段反擊，利用宋姨娘「煎藥」的謊言揭開九年前遭棄養與周媽媽凌辱的真相。她精準拿捏父親顧德昭虛偽怕事的心理，借其之手重罰周媽媽。同時，朝堂風雲變幻，陳彥允與聶鳳鳴聯手演出一場悲劇，聶鳳鳴以命換得平田法案的強行通過。陳彥允緊接著借林大人壽宴之機，設局抓獲林賢重的貪汙把柄。

顧錦朝在捲入這場政治漩渦後，洞悉了自己身為陳彥允與紀家之間「誠意質子」的身份。她敏銳地在給外祖母的信中向陳彥允示弱表忠，以求避禍。然而，隨波逐流的顧父為了趨炎附勢，竟在此時欲將錦朝許配給即將上位的新任戶部右侍郎柳家。

第4集：顧錦朝在應對柳家婚事威脅時展現了驚人的定力，她看穿了宋姨娘與顧父聯手設下的利益圈套，並巧妙利用顧瀾的好奇心溜出府邸。在秋闈放榜日，顧錦朝不僅目睹了陳玄青高中解元的風采，更在街頭透過觀察陳彥允對四爺中榜的反應，精準調整了自己的社交策略。

同時，葉限在陳彥允的推動下成為太子伴讀，卻因太子玩樂而遭陳彥允嚴厲整治。面對三十大板的重罰，葉限與陳彥允的梁子正式結下。而深處顧家的顧錦朝則展現了更高的「反偵查」智慧，她利用不封口的書信向陳彥允示誠，成功除掉了身邊的暗樁車夫老黃。

第5集：顧錦朝利用父親迷信的弱點，聯手葉限收買清虛道長，以「命理相剋」為由成功解除柳家婚約，並順勢揭發柳家醜聞，迫使宋姨娘交出管家對牌，重新扶正生母權威。同時，陳彥允在賞菊宴背後鐵血清算家族內部，揭露陳四爺謀害親弟的惡行，逼其棄考，展現了權臣冷酷治家的一面。

賞菊宴上，葉限帶領太子微服私訪，並在遊戲中與陳玄青發生激烈衝突，幸得顧錦朝冷靜調停。顧錦朝透過贈送貴重禮物暗中回饋陳家，陳彥允則以她所贈的鎮紙作為回禮轉贈，兩人達成了一種默契的政治交換。然而，失勢的宋姨娘並未死心，她企圖將顧瀾許配給陳玄青。

《良陳美錦》5-10集劇情

第6集：顧錦朝憑藉機智在陳府宴會贏回鎮紙，以示清白，並因意外「品評」陳彥允的畫作而展現出洞察人心的靈性。隨後，她在寺廟上香時救治了突發心疾的葉限，卻在尋路時誤入陳彥允清剿謀逆刺客的殺戮現場。陳彥允為保其性命，在邢道司面前與其達成「封口默契」，讓錦朝徹底捲入了朝廷權鬥的中心。

為了告慰犧牲的戰友聶鳳鳴，陳彥允將安置聶家遺孤的重任暗中託付給顧錦朝。面對聶家親戚企圖「吃絕戶」的欺凌，顧錦朝挺身而出，不僅安排綢緞莊安頓聶夫人母女，更在陳彥允因政治立場「不能出手」時，堅決地接手了這份正義。

第7集：顧錦朝透過「擇出三爺」的策略，成功暗中安置了聶鳳鳴遺孤，展現出過人的政治智慧。隨著表哥紀堯進京求學，顧錦朝在前往書院時意外獲得了「開辦女學」的消息，並因對書法的深刻見解博得陳玄青的青睞。

紀老太太帶著通州平田法的赫赫戰功抵達京城，雖受相爺嘉獎，卻也因沿途的暗殺屍體顯露出改革的凶險。顧錦朝欲代替年邁的外祖母參與平田法後續庶務，雖遭陳彥允以保護名義暫時拒絕，但兩人一明一暗的合作局勢已定。此時，葉限與陳玄青這兩位性格迥異的權貴少年均與顧錦朝產生了更深的交集。

第8集：顧錦朝因嫡庶與財產問題與顧瀾矛盾升級，顧瀾嫉恨之下截留葉限的邀約。在書院，葉限因誤會錦朝與旁人私交，竟以權勢戲弄寒門學子張公子。顧錦朝憤而痛斥葉限只知坐享祖蔭、玩弄人心，其剛正氣節引得陳玄青注目，卻也換來葉限惱羞成怒的一鞭。

與此同時，弟弟顧錦榮回府後行跡可疑，重利輕義的舉止令錦朝暗生戒備。而葉限在酒樓酗酒並險些衝撞相爺，徹底激怒了朝廷高層。在陳彥允的默許與推動下，皇帝下旨撤銷葉限太子伴讀之職。葉限面臨家庭與仕途的雙重危機，不得不避走他鄉。

第9集：陳彥允向陳玄青坦露其生父乃漕船罪犯的驚天秘密，以此威懾並保護陳玄青，逼其與俞家定親以掩蓋身世缺陷。與此同時，顧錦朝透過風箏向陳玄青表白心意，遭到拒絕後果斷斬斷情絲，展現了獨立清醒的女性風骨。其弟顧錦榮也在顧瀾的挑撥下覺醒，開始主動守護姐姐，顧家內部的權力格局發生微妙偏移。

周媽媽為助宋姨娘奪權，暗中在太太藥中下毒，導致顧母病發。顧錦朝在燈會意外落水，再度被戴著面具的陳彥允救起。錦朝這才驚覺，多年來數次救自己於水火的恩人竟一直是這位深不可測的陳三爺。另一邊，陳彥允在作畫時驚覺自己已對顧錦朝情根深種，隨即派人請其相見。

第10集：顧錦朝隨父回祖家為老太太祝壽，卻陷入祖家覬覦母親嫁妝與姐妹嫉恨的漩渦。顧錦朝以紀家背景精準反擊，羞辱其虛榮；面對顧瀾的暗中算計，錦朝則直接攤牌警告。而葉限不分場合的追求行為頻頻引發誤會，最終迫使五太太出面干預，以「門第懸殊」為由強制送走葉限，令這段糾葛暫時停歇。

錦朝透過調查發現，錦榮不僅變賣物資換錢，更在書院染上賭癮並拉攏同窗。這不僅是經濟問題，更是足以讓顧家聲名狼藉、仕途斷絕的政治炸彈。她一邊要在祖家的虛偽應酬中周旋，一邊要制定計畫將錦榮從深淵中拉回。

《良陳美錦》11-15集劇情

第11集：顧錦榮因涉賭並無意中捲入流寇案，被葉限以極端手段綁架教訓。此事被宋姨娘利用，誘發顧母病重吐血，顧母含淚向顧錦朝懺悔當年的棄養之過。顧錦朝在痛斥父親虛偽自私後，與葉限徹底決裂。隨後，愧疚的錦榮留信出走，錦朝心急如焚冒雨出城尋找。

與此同時，陳彥允在調查流寇與「玄妙觀」神祕勢力的關聯時遭遇伏擊，陷入危局。車壞受阻的顧錦朝與撤退至破屋避雨的陳彥允意外重逢。此刻，陳彥允不僅是那位權高位重的陳三爺，更是錦朝在絕境中唯一的依靠。

第12集：顧錦朝透過葉限請來的神醫蕭游，拆穿了宋姨娘在藥中偷加「大黃」企圖謀害生母的陰謀。但在顧瀾的冷酷指使下，周媽媽捨命頂罪，父親顧德昭為保全臉面選擇姑息。錦朝在看清顧家後宅的骯髒後，勸說生母與顧父和離。

與此同時，陳彥允在處理公務之餘，不僅暗中幫錦朝尋回弟弟，更在得知穆家意欲求娶錦朝時，罕見地在老太太面前失態反對。而葉限雖因私自審訊犯人被侯府禁足，卻也讓錦朝感受到了一份不計後果的赤誠。

第13集：顧瀾因不滿意穆家的親事，且記恨周媽媽之死，收買舊僕玉屏誣陷太太當年害死雲姨娘。顧德昭藉機發難，將多年來寵妾滅妻的責任全數推給太太的「嫉妒」，令太太徹底心寒。顧錦朝強勢介入，反擊老爺的無理指責，並在陳彥允的暗中相助下，安排母親前往靜謐的莊子修養。

在莊子中，太太完成了靈魂的覺醒，毅然寫下和離書。然而，視名聲如命且控制欲極強的顧德昭拒不簽署，甚至對太太惡言相向，指責其過往的賢惠皆是偽裝。太太亦不再隱忍，當眾撕開兩人婚姻中不堪的往事。

《良陳美錦》演員人物關係圖

电视剧良陈美锦@Weibo

《良陳美錦》演員

任敏 飾 顧錦朝

顧家大女，受外祖父母寵愛，個性驕縱、敢愛敢恨

电视剧良陈美锦@Weibo

此沙 飾 陳彥允/陳三爺

在朝廷上位高權重，表面內斂冷靜，其實潛藏手段；貼心愛護著顧錦朝

电视剧良陈美锦@Weibo

董思成 飾 葉限

电视剧良陈美锦@Weibo

黃羿 飾 顧瀾