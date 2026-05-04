葵芳蔡蕙琪與男友行街被認出　真性情反應被批無禮貌獲網民平反

現年29歲的蔡蕙琪憑在電影《夜王》中，飾演19歲半的「葵芳」（Franchesca）跑出，加上清純外貌與極具親和力的「貼地」作風，令她成為廣告界新寵，人氣急升。不過，人紅自然一舉一動都備受關注，近日她與男友逛街時被網民認出，卻因當下的反應而引起熱議。

蔡蕙琪畢業於演藝學院，但她直言對自己一直缺乏自信，到畢業一刻都不敢說自己是演員。（網上圖片）

蔡蕙琪憑電影《夜王》中飾演「葵芳」一角人氣急升。（《夜王》預告截圖）

蔡蕙琪早前擔任香港電影金像獎紅地毯及大會官方YouTube直播主持人。（IG@kaychoii）

蔡蕙琪最愛去日本旅行。（IG@kaychoii）

淡妝上陣 被讚「真人靚過上鏡」

近日有網民在小紅書以「所以這個是葵芳嗎」為題發帖，表示在觀塘一間連鎖服裝店偶遇蔡蕙琪。該網民難掩興奮之情，激動寫道：「啊啊啊啊啊！看我遇到誰了，真人靚過上鏡多多聲」。片中所見，當時蔡蕙琪正與同樣是來自演藝學院的男友黃楚軒行街。她僅以淡妝示人，身穿鬆身衛衣配深色闊褲，看上去與普通大學生無異，充滿少女感。

蔡蕙琪近日與男友黃楚軒行街時被網民捕獲。（小紅書截圖）

網民讚蔡蕙琪真人靚過上鏡。（小紅書截圖）

網民突擊發問嚇親 反應兩極遭批「無禮貌」

期間有網民認出她，但又不太肯定，便問道：「妳係咪葵芳啊？」蔡蕙琪似乎沒料到在店內會有人認出自己，表情瞬間顯得有些驚訝，隨後笑了一笑便轉身走了。沒想到視頻曝光後，網民反應兩極。有人跟博主一樣，大讚蔡蕙琪靚：「葵芳好靚」、「好可愛」；但也有網民留言狠批：「咁冇禮貌嘅佢」，認為她面對網民時欠缺大方。不過博主隨即以自己現場的親身感受為對方平反：「邊有，佢同我say hi了啵」。

蔡蕙琪聽到有人叫自己，面上露出驚訝表情。（小紅書截圖）

真的很驚訝。（小紅書截圖）

網民力撐：明顯係驚訝

另外也有網民狠批：「邊度冇禮貌啊，好明顯佢就係喺度驚訝咁都有人認得佢，後邊佢都say hi啦！」。而事實上，在片段最後，確實見到蔡蕙琪面帶笑容，向博主揮手打招呼。相信她只是還未習慣被認出的生活，一時之間反應不及。

蔡蕙琪的反應引起網民熱議。（小紅書截圖）

有網民覺得蔡蕙琪的反應沒禮貌，博主即以自己現場親身感受為對方平反。（小紅書截圖）

其實片段最後都見到蔡蕙琪笑住口跟網民揮手打招呼。（小紅書截圖）