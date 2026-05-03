馬國明陪老婆行街被偶遇的士佬造型極貼地　網民爆料證私下真友善

現年52歲的TVB視帝馬國明一向形象正面，其親民隨和的性格早已深入民心。此外，他更是圈中的「愛妻號」，將太太湯洛雯（靚湯）視如女王般寵愛，近期他剛完成劇集《飛行日誌2》與《玫瑰戰爭》的拍攝，並結束與好友蕭正楠、曹永廉在佛山舉行的演唱會後，隨即爭取時間陪伴愛妻。近日，就有網民在社交平台發帖，表示在香港偶遇馬氏夫婦，並大曬與馬明的合照，引起熱議。

馬國明一向形象正面，其親民隨和的性格早已深入民心。（IG@kennethmkm）

馬國明也是圈中的「愛妻號」，將太太湯洛雯（靚湯）視如女王般寵愛。（IG@kennethmkm）

馬國明早前與好友蕭正楠、曹永廉到佛山舉行演唱會。（小紅書圖片）

素顏打扮如《降魔的》「馬季」

近日，有女網民以「最愛的小馬被我碰見了」為題，分享與馬國明的合照。照片中的馬國明完全沒有明星架子，染了一頭金髮以「全素顏」示人，身穿黑色寬鬆短袖上衣，搭配藍色長褲及斜揹袋，全身打扮與他在《降魔的》中飾演的「的士佬」馬季如出一轍，相當貼地。

馬國明日前陪太太湯洛雯行街被捕獲，一身打扮相當貼地。（小紅書圖片）

讚馬國明隨和 湯洛雯又高又美

女網民分享當時偶遇情景，她激動寫道：「在hk遇到了喜歡好久的馬明了，真人一點架子都沒有，特別隨和，我很小聲的問了一句可不可以合個影他二話不說就起來拍了，而且還摘了口罩，真的是感動死了。」而馬國明在與女網民合照時，更特意將雙手放在背後，細微動作盡顯紳士風度。該網民亦透露，當時靚湯也在現場，而且真人「又高又美」，可惜自己太過緊張，沒有合照，並在馬國明與靚湯「兩個人都好好啊」。

網民爆料力證馬國明並非扮友善。（小紅書截圖）

網民爆料力證「真友善」

帖文曝光後，隨即引來大批網民留言，除了笑指馬國明這身打扮完美還原了他在《降魔的》中「的士佬」馬季的造型：「合照完他要去開的士了」、「這是降魔的又開始拍了嗎」、「真的是一副的士佬的樣子」外；又大讚馬明：「看著還是挺年輕的」、「保養得好好」、「太鬆弛啦」、「一點架子都沒有」、「馬明本人真的太nice了，我也超級喜歡他，他的劇我基本上都追」。

網民笑指馬國明當日一身打扮完美還原了他在《降魔的》中「的士佬」馬季的造型。（《降魔的2.0》劇照）

馬國明多年來始終如一的待人態度，難怪至今依然深受大眾喜愛。（IG@kennethmkm）

馬國明仲非常錫老婆。（IG@kennethmkm）

當中更有網民分享一段親歷的往事，力證馬明並非「扮友善」：「馬明人超好超隨和的，其他某些藝人可能是專業扮友善，但馬明絕對不是扮的，某次他們來馬來西亞雲頂表演，有個女生不斷地很激動騷擾拉扯他，其他人都看不過眼那個女生沒禮貌的行為，但馬明還是很友善地滿足她要合照簽名的要求」。馬國明多年來始終如一的待人態度，難怪至今依然深受大眾喜愛。