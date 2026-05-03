王菲北京看話劇被懟臉拍　淡定吐5字霸氣回應獲讚這才是天后格局

現年56歲天后王菲近年過著半退隱生活，極少公開露面。前日（5月1日），她現身北京藝術中心觀看由尹昉主演的話劇《浮士德》時遭粉絲近距離「懟臉拍」，身旁好友急欲制止，沒想到王菲竟親口阻止對方，一句「你管她幹嘛」瞬間惹來網民熱議，更火速登上熱搜。

王菲在北京看話劇。(月月孟@小紅書)

王菲被粉絲影到。(月月孟@小紅書)

王菲狀態好好。(月月孟@小紅書)

粉絲還原現場真實情況

當日在現場拍到王菲的該名粉絲兼娛樂博主「月月孟」把有關片段放到社交網上分享。從片中可見，王菲當天素顏戴着口罩，打扮相當隨性，身穿紫色休閒運動外套，頭髮隨意紮成丸子頭，低調現身劇場。觀劇結束後，她在工作人員引導下離場。博主發現了偶像蹤跡並在出口處等候，一看見王菲便立刻拿出手機拍攝。王菲身邊的工作人員見狀十分緊張，上前詢問王菲：「那個人，你要不要管管嗎？」沒想到王菲非但沒有不悅，反而淡定地擺擺手說：「管啥？沒事啊，你管她幹嘛？」接著又補了一句「別管別管」，語氣輕鬆自然，現場氣氛瞬間從緊張轉為輕鬆，甚至傳出笑聲。

王菲低調現身。(月月孟@小紅書)

王菲打扮casual。(月月孟@小紅書)

王菲看到鏡頭表現錯愣

該名粉絲發文還原事發經過。她寫道：「王菲原聲來啦！跟工作人員說：別管！我感覺像做夢一樣偶遇王菲！看到她當然要拿出手機記錄下來啦！」對於有網友質疑王菲似乎眼神示意「不要拍了」，該粉絲也仔細解釋：「真實場景確實是王菲看到我在前方突然遇到她拿手機拍有一絲錯愣，但工作人員怕我打擾她的時候對工作人員說『走吧沒事別管』。我自己看到這場景都想笑。」她更直言：「如果她今天不讓拍，你們是看不到路透噠。」貼文中還可見，王菲事後甚至對著鏡頭俏皮地比了個「耶」，展現私下親民可愛的一面。

王菲友人想阻止粉絲拍她。(月月孟@小紅書)

王菲表示不用管粉絲。(月月孟@小紅書)

王菲說別管別管。(月月孟@小紅書)

網民讚30年如一日的鬆弛感

影片曝光後，短短幾小時內便衝上熱搜，話題單日閱讀量驚人。網民紛紛留言大讚：「哈哈那句『你管她幹啥』語氣好幽默，感覺工作人員才是被訓的那個」、「好喜歡天后這個性」、「這就是天后的格局」、「真正的鬆弛感，從來不是演出來的」。也有網民打趣形容：「王菲呈現出來的鬆弛感滿滿，像是鄰居家剛睡醒出來遛彎的大姐般自然！」更有人驚嘆她素顏狀態極佳，「完全看不出已經56歲，還散發少女感」。