G-Dragon澳門騷樂迷大打出手　亂搬凳移位戶外會場秩序大亂

匯集韓國頂流音樂人參演的大型戶外演唱會，昨晚在澳門盛大上演，有近三萬名樂迷入場欣賞，場內氣氛高漲。據《澳門日報》報道主辦方表示，首次成功舉辦接近三萬人的演唱會，效果非常理想，入場和離場秩序良好。演出前，跨部門嚴陣以待，跟進到位，確保演出成功。這次參演陣容是韓流最頂級的陣容，包括有韓流天王之稱的G-DRAGON (權志龍)、BigBang成員大聲及各知名組合隊伍等。

韓國男團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON，原名權志龍）都有捐款港幣100萬元（IG@xxxibgdrgn）

場內秩序大亂搬凳打架影片曝光

雖然主辦方表示當晚入場和離場秩序良好，可是有網民就於Threads公開了場內秩序混亂的情況。從其中一段短片可見，場內大批樂迷拿起自己的摺凳搬到較前的位置，完全無視大會原有的位置安排，數以百計的樂迷在搬移摺凳的畫面像動物大遷徙似的，相當誇張。另一條片則更離譜，台中有幾位女樂迷突然打起架來，邊罵邊打，拿手機當鎚仔打人，互相推撞兼扯對方頭髮，加上尖叫連連，頓時陷入一片混亂，盡面最後更見到其中一名被扯頭髮的女子正失重心準備跌倒地上，十分嚇人。

出post的網民亦在評論區交代了當時的情況表示：「本來大家都坐著的，前面有個團讓大家站起來了，他們還唱了bb (BigBang) 的歌，然後大家很興奮，然後大家以為gd (G-Dragon) 來了，然後大家就更坐不下了，然後大家被溜了好幾回，然後大家等了一天了情緒不太好，然後有人開始急，然後有人開始衝台，然後就打起來了。所以複雜因素很多，大家理性討論，不要吵架，更不要因為個體說一些地域歧視的話我會直接刪掉。」隨即惹來網民熱議。

數以百計樂迷在搬凳。(threads截圖)

一直往前搬。(threads截圖)

場面誇張。(threads截圖)

搬晒位。(threads圖片)

現場有樂迷打架。(threads截圖)

現場有樂迷打架。(threads截圖)

邊罵邊打。(threads截圖)

扯對方頭髮。(threads截圖)

扯對方頭髮。(threads截圖)

邊罵邊打。(threads截圖)