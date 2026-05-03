李佳芯未落實拍ViuTV版《悠長假期》 與Edan差14年高EQ回應姑侄戀

ViuTV日前舉行節目巡禮，重磅宣布成功向日本取得版權，即將開拍港版經典神劇《悠長假期》。官方當時透露男、女主角將由MIRROR成員呂爵安（Edan）及剛離巢TVB的李佳芯（Ali）擔綱，這對新鮮組合隨即引發網民極大爭議。不過，李佳芯昨日（2日）出席護膚品牌活動時卻透露一切仍未落實，雙方只傾談過一次，似乎仍存在變數。

李佳芯原來未落實拍ViuTV版《悠長假期》。（facebook@彩豐 Choi Fung）

雙方僅接洽一次 細節仍有待商榷

早在《學是學非》已扮《悠長假期》「葉山南」搞笑的李佳芯，對於被指將破天荒為ViuTV拍劇，她在活動上坦言目前雙方其實只傾過一次。雖然她對這次演出抱有興趣，但現階段不敢明言已經落實，強調雙方還有不少細節需要再作商討。她透露，據悉目前劇組正在編寫劇本，預計最快要到下半年才會開拍，並相信港版劇本會加入本地元素，更貼近香港文化。

真實同視覺年齡都好重要，Ali 保養得好好。（facebook@彩豐 Choi Fung）

曾於《學是學非》扮山口智子 力撐Edan免受壓

談到Edan飾演木村拓哉的角色惹來極大爭議，李佳芯表示有看過Edan的電影作品，大讚對方演出闊度很大，不同角色都能給予她不同的感覺，故十分期待與他合作。她更隔空寄語Edan不需要有壓力，因為他們並不是要模仿木村拓哉和山口智子，演員應用自己的方式演繹，相信反而會擦出新火花。

Ali希望Edan唔好咁大壓力。（資料圖片）

高EQ回應「姑侄戀」爭議：注重視覺年齡

43歲的李佳芯與29歲的呂爵安真實年齡相差達14歲，被網民惡搞改圖兼嘲諷似「母子」或「姑侄戀」，Ali展現出極高EQ回應。她表示有看過朋友傳來的惡搞圖，笑言不懂自評兩人是否合襯，但讚賞部分改圖將她P得頗靚，笑言：「搞到我上鏡靚過真人咁。」為了不讓真人被圖片比下去，她笑言會更加努力保養。

對於年齡差距的爭議，Ali坦言自己沒有刻意去想，並指出年齡有分「真實年齡」和「視覺年齡」。她表示現時會盡量將視覺年齡保持年輕，務求日後遇到任何對手，在畫面上都不會有不和諧的感覺。另外，問到除《悠長假期》外，ViuTV有否邀請她參演其他劇集，Ali表示一向有傾談不同合作，但一日未落實都不會公開。

Ali笑言驚俾人話上鏡靚過真人。（網上圖片）