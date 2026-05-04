谷德昭撐枴杖睇騷步履蹣跚面色黃惹憂心　同行女友林子萱獲讚凍齡

近日草蜢於紅磡香港體育館舉行《THREE IN LOVE草蜢演唱會2026》演唱會，吸引不少圈中人前往捧場，當中包括著名導演兼演員谷德昭與其女友林子萱（Kiki），兩人拍拖多年，但甚少公開同框或公開放閃。有網民在他們離場時捕捉到二人的身影，影片中可見，打扮休閒的兩人結伴行出紅館玻璃門準備乘車離開，網民大讚林子萱樣貌凍齡，二十年如一日。

近日草蜢於紅磡香港體育館舉行《THREE IN LOVE草蜢演唱會2026》演唱會，吸引不少圈中人前往捧場，當中包括著名導演兼演員谷德昭與其女友林子萱（Kiki）。

谷德昭與其女友林子萱（Kiki）拍拖多年，甚少公開同框或公開放閃。有網民在他們離場時捕捉到他們的身影，影片中可見，打扮休閒的兩人結伴行出紅館玻璃門準備乘車離開。（小紅書@相遇香港娛樂）

撐枴杖步履緩慢惹網民憂心

影片中，戴著cap帽、穿露肩上衣的林子萱走在前方，而谷德昭則緊隨其後，而谷德昭的身體狀況成為了網民關注的焦點。谷德昭以往有「肥谷」之稱，體重高峰約200磅，惟經歷家人離世後，他為健康著想聽從營養師建議並積極運動，近年「復出」主持《爆谷一周》等節目明顯清減不少，聲線亦不如從前有中氣。而這段最新的片段中，他右手撐著枴杖借力行走，步履略緩慢及蹣跚，加上滿頭銀髮，增添了不少歲月的痕跡。不少網民看到他依賴枴杖步行以及面色蠟黃的畫面，都紛紛留言表達對其健康狀況的關心與擔憂，希望他一切安好。而幸好從他於社交媒體貼出的睇騷相所見，他精神不俗！

影片中，戴著cap帽、穿露肩上衣的林子萱走在前方，而谷德昭則緊隨其後，而谷德昭的身體狀況成為了網民關注的焦點。（小紅書@相遇香港娛樂）

谷德昭以往有「肥谷」之稱，體重高峰約200磅。（劇照）

經歷家人離世後，他為健康著想聽從營養師建議並積極運動，近年「復出」主持《爆谷一周》等節目明顯清減不少，聲線亦不如從前有中氣。（資料圖片）

而這段最新的片段中，他右手撐著枴杖借力行走，步履略緩慢及蹣跚。（小紅書@相遇香港娛樂）

銀髮亦為谷德昭增添了不少歲月的痕跡，不少網民看到他依賴枴杖步行的畫面，都紛紛留言表達對其健康狀況的關心與擔憂，希望他一切安好。（小紅書@相遇香港娛樂）

谷德昭與Kiki。（小紅書@相遇香港娛樂）

幸好從他於社交媒體貼出的睇騷相所見，他精神不俗！（fb@ 谷德昭﻿）

原來谷德昭是跟《晴朗》的班底去睇草蜢，但他影後台合照時，林子萱就未有入鏡。（fb@ 谷德昭﻿）

44歲林子萱保養得宜如少女

而相對於谷德昭的歲月痕跡，身旁44歲的女友林子萱則被網民讚保養得宜，其打扮活力年輕，對比起20多年前出道時，樣貌幾乎沒太大改變，「凍齡」有術。網民都留言：「女朋友仲係咁靚」、「佢老婆定女友咁多年都不離不棄，證明唔係純粹為谷德昭既名利同金錢」、「Kiki個樣好似冇變過，仲係咁靚」但亦有人認錯她為另一千禧女神王秀琳Mango。

身旁44歲的女友林子萱則被網民讚保養得宜，其打扮活力年輕，對比起20多年前出道時，樣貌幾乎沒太大改變，「凍齡」有術。（小紅書@相遇香港娛樂）

林子萱2000年代初出道，拍攝過TVB劇《一屋兩家三姓人》，而代表作絕對是同劇插曲《一對》，即使現在都有不少網民記得。不過她很快便淡出了幕前，近年成功轉型為瑜伽導師，並取得專業資格。近年她更做了動感社區創作總監，不時落區教親子瑜伽，又教小朋友跳舞，化身活力大使，形象正面。多年前林子萱曾因爾蒙失調導致頸部腫脹，又受全身濕疹困擾，個人情緒深受影響，當時谷德昭一直陪伴在側，陪她抗病，照顧周到，二人一直互相扶持對方走過高山低谷。

林子萱2000年代初出道，拍攝過TVB劇《一屋兩家三姓人》。

林子萱代表作絕對是同劇插曲《一對》，即使現在都有不少網民記得。