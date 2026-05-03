蘇志威全家開Live賀60歲大壽　攬實細女展父愛：生日同我差一日

草蜢成員蘇志威（蘇老闆）今日（3日）迎來60歲大壽！昨晚（2日）正值草蜢紅館舉行演唱會的倒數尾二場（第六場），完騷後蘇志威與太太劉小慧及兩名千金在後台開Live與粉絲倒數慶生。當中罕有露面的19歲細女蘇靖珺（Ina）打扮亮眼甚為搶鏡，長得亭亭玉立的她激似「翻版朱千雪」，蘇志威更在鏡頭前攬實女兒小蠻腰，盡顯父愛。

蘇志威及劉小慧不時與女兒四出遊玩。（IG：@winnieswlau）

蘇志威一家四口去旅遊，細女Ina (右一) 靚樣加逆天長腿成焦點。（Facebook@蘇志威）

蘇志威細女越大越靚女。（Facebook@蘇志威）

父女兩人生日僅差一日 細女暴風長高高過家姐

昨晚完騷後，蘇志威與家人齊齊開Live與粉絲互動。踏入凌晨12時03分（剛踏入5月3日正日生日），劉小慧與兩名女兒即拍手齊唱生日歌。蘇志威興奮透露細女Ina的生日是5月2日，剛過19歲生日，兩父女生日僅相差一日，劉小慧亦笑言：「嘩幾多人同你哋慶祝呀！」

片中所見，心情大靚的蘇志威一度圍抱式緊緊攬實Ina的小蠻腰，由於攬得太實，一度搞到女兒幾乎失去重心企不穩，但Ina依然面帶笑容開心舉起V字手勢。身穿碎花連身裙的Ina留着一頭烏黑長髮，五官標緻兼擁有一雙大眼，氣質出眾，身材高挑的她更比家姐蘇君蕎（Yumi）高近半個頭，外貌十足「翻版朱千雪」。

劉小慧同兩個女兒齊到後台為蘇志威慶祝60歲大壽，一齊拍掌唱生日歌。（Facebook@蘇志威）

賀蘇老闆登六。（Facebook@蘇志威）

細女穿花裙好搶鏡。（Facebook@蘇志威）

細女Ina貌似朱千雪。（Facebook@蘇志威）

攬實愛女小蠻腰。（Facebook@蘇志威）

萬人合唱當擺一千圍大壽 自覺值得攞樂悠咭

蘇志威表示，早兩日（農曆三月十三）已在紅館過了農曆生日，而今日正日生日撞正演唱會尾場，遇正今年犯太歲，但現在有一萬二千名觀眾陪他慶祝，形容是天賜的禮物：「因為以前人哋60歲生日一定要擺大壽，沖喜吓。我今年60大壽有萬幾人同我一齊過生日，即係擺咗一千圍酒！」在旁的大女Yumi亦戥爸爸開心，直言這是「祝福」。

對於踏入60歲即將可領取「樂悠咭」，蘇志威自豪地表示將會享受香港坐車2蚊優惠。他感觸指自己是在屋邨長大的「香港仔」，草蜢這隊本地組合將音樂帶到全世界華人圈子，展現香港精神：「做咗咁多嘢，我都覺得自己係值得攞呢張樂悠咭。」

全家好齊心。（Facebook@蘇志威）

Ina樣貌有點似朱千雪。（Facebook@蘇志威）

被老婆笑真實年齡60身體40 罕晒胸肌派福利

問到「登六」的生日願望，蘇志威坦言最希望身體健康，雖然在台上又唱又跳，但他覺得自己體能只是40多歲，大女亦爆爸爸早幾日回家後完全無倦意。太太劉小慧即附和：「真實年齡60歲，身體年齡40幾。」蘇志威更搞笑自稱：「我上面不足40，下圍未夠30個身材。」雖然被大女笑指是「爛Gag」，但未來仍有世界巡迴演出的他隨即拉開少少件衫，大晒胸肌和少許腹肌向粉絲派福利，心情極佳。

蘇志威與劉小慧於1997年結婚，至今踏入29周年，一家四口生活幸福愉快，今次全家總動員現身紅館後台齊齊開Live慶生，畫面非常溫馨。

蘇志威身體年齡得40幾歲。（Facebook@蘇志威）

騷肌派福利。（Facebook@蘇志威）

騷肌派福利。（Facebook@蘇志威）