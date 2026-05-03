重案解密｜苗僑偉岑麗香攜手破八大奇案　靈感來自真實故事

由苗僑偉、岑麗香、陶大宇、周家怡、洪永城、朱晨麗、何嘉莉、姚樂怡、江若琳、陳嘉寶、李天翔、譚旻萱等演出的犯罪懸疑劇《重案解密》，將於明（4日）日開始播映，全劇共12集，以單元劇形式呈現八大奇案。

劇情圍繞警長杜凱斌（苗僑偉飾）與女警嚴灼穎（岑麗香飾）昔日因一宗懸案發生誤會，後來在追查其他案件的過程中化解心結，更合力找出真相。《重案解密》早前在內地平台率先播映引起極大迴響，不少網民都讚演員們瞓身演出，以及劇情寫實：「速度快，不拖泥帶水」、「不同於以往的抽絲剝繭的破案過程，更加偏重對犯罪人的心理分析和刻畫」、「全程硬核探案，無注水、無狗血、無戀愛腦」、「年度刑偵劇黑馬，愈追愈上癮」，亦有網民讚配樂是點睛之筆，瞬間將懸疑感昇華。

苗僑偉與岑麗香合力破奇案。

綜合網民意見，列出《重案解密》四大必睇位！第一當然是劇中8個驚悚案件，包括：「活剖孕婦奪嬰案」、「公仔頭藏屍案」、「魔警連環行兇案」、「教授殺妻案」、「人肉燒臘慘案」、「綁架女嬰案」、「網絡誘騙殺人案」和「富豪綁架撕票案」全部靈感，來自轟動一時的真實案件。第二個必睇位是兩大「師奶殺手」苗僑偉（三哥）與陶大宇的對決，互鬥演技之餘，更會持槍對壘正面「型」戰，絕對令人期待。第三個必睇位是洪永城和太太梁諾妍首次合作拍劇，甚少演反派的洪永城飾演極度凶殘的角色，更欲置梁諾妍於死地。

苗僑偉與陶大宇關係敵對。

苗僑偉與陶大宇關係敵對。

艾威飾演苗僑偉上司。

至於第四個必睇位是張文慈與江若琳的「癲瘋」演技，張文慈飾演患情緒病的婦人，終日疑神疑鬼搞到家嘈屋閉，其歇斯底里的「亡命」演出獲網民一致讚好。至於一向斯文的江若琳飾演貪錢小三，其藐嘴藐舌以及殺害小動物的殘忍表情絕對令人心寒，更有內地網民表示小時候視江若琳為女神，想不到女神肯拋開形象，讚她演出非常成功。

江若琳激罕演小三。